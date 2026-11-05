Đồng Tháp triển khai giáo dục trí tuệ nhân tạo tại các trường phổ thông. Ảnh minh họa AI

Việc giáo dục trí tuệ nhân tạo được gắn với phát triển tư duy số, tư duy tính toán, đạo đức trong sử dụng trí tuệ nhân tạo và năng lực sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm. Phát triển nhân lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo ngành, lĩnh vực đào tạo mới, đào tạo chuyển đổi và bồi dưỡng nâng cao.

Đồng thời, phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo trình độ cao, chuyên sâu, bao gồm: Nhà nghiên cứu, kỹ sư và chuyên gia có năng lực nghiên cứu, phát triển, làm chủ, triển khai, vận hành và quản trị các hệ thống trí tuệ nhân tạo tiên tiến.

Hình thành hệ thống giáo dục tích hợp trí tuệ nhân tạo ở tất cả các cấp học và trình độ đào tạo; phấn đấu 100% cơ sở giáo dục đại học triển khai quy định về sử dụng trí tuệ nhân tạo trong đào tạo, nghiên cứu và đánh giá; ít nhất 80% chương trình đào tạo cấp văn bằng của giáo dục nghề nghiệp tích hợp chuẩn đầu ra và nội dung đào tạo về năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo phù hợp với từng lĩnh vực, ngành, nghề đào tạo.

Định hướng đến năm 2035, hình thành hệ sinh thái nhân lực trí tuệ nhân tạo hiện đại, bền vững, có khả năng thích ứng với sự phát triển của công nghệ; năng lực sử dụng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trở thành năng lực phổ biến của lực lượng lao động; trí tuệ nhân tạo trở thành công nghệ nền tảng thúc đẩy học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh.

Phát triển đội ngũ nhân lực trí tuệ nhân tạo có quy mô, cơ cấu và chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, các ngành công nghệ chiến lược.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, tỉnh Đồng Tháp xác định nhiều nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Xác định nhu cầu nhân lực trí tuệ nhân tạo của các đơn vị; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng năng lực trí tuệ nhân tạo, thực hiện phổ cập trí tuệ nhân tạo cho cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, người lao động, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và các nhóm đối tượng cần hỗ trợ.

Bên cạnh đó, hướng dẫn các doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội phối hợp với cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu, địa phương và cơ quan quản lý nhà nước trong triển khai đào tạo, nâng cao kỹ năng trí tuệ nhân tạo cho người lao động; tham gia xây dựng, đánh giá, phản hồi chất lượng đào tạo, mức độ phù hợp của kỹ năng trí tuệ nhân tạo, khả năng đáp ứng công việc của người học trong thực tiễn.