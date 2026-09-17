Đồng Tháp triển khai Chương trình 'As One', tăng cường năng lực quản lý tăng huyết áp và đái tháo đường

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp và đại diện Công ty TNHH Servier Việt Nam ký kết bản ghi nhớ hợp tác triển khai Chương trình tăng cường nhận thức và năng lực về truyền thông, điều trị và quản lý tăng huyết áp và đái tháo đường tại tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2026 - 2030.

Hội nghị có gần 200 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đại diện các bệnh viện, trung tâm y tế khu vực, cùng chuyên gia, báo cáo viên đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và Phân hội Xơ vữa Động mạch Việt Nam.

Tại hội nghị, BS.CKII. Lê Thành Lập, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, trình bày báo cáo về thực trạng và chiến lược quản lý tăng huyết áp, đái tháo đường trên địa bàn tỉnh.

GS. Trương Quang Bình, Chủ tịch Phân hội Xơ vữa Động mạch Việt Nam, cùng đại diện Công ty TNHH Servier Việt Nam, chia sẻ mục tiêu và lộ trình triển khai Chương trình “As One” tại Đồng Tháp giai đoạn 2026 - 2027.

Đại diện lãnh đạo 6 bệnh viện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và đại diện Công ty TNHH Servier Việt Nam ký kết bản ghi nhớ hợp tác triển khai Chương trình tăng cường nhận thức và năng lực về truyền thông, điều trị và quản lý tăng huyết áp và đái tháo đường tại tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2026 - 2030.

Dịp này, Sở Y tế, 6 bệnh viện gồm: Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tháp Mười, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Gò Công ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Công ty TNHH Servier Việt Nam.