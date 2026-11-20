Kế hoạch được ban hành nhằm cụ thể hóa Quyết định số 47/2026/QĐ-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu việc triển khai phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, gắn với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu các sở, ban, ngành và UBND cấp xã, phường chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc phạm vi quản lý.

Đồng Tháp triển khai Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm.

Quá trình đánh giá phải bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, có đầy đủ thông tin, số liệu và tài liệu kiểm chứng, phản ánh đúng kết quả thực hiện từng tiêu chí. Kết quả phải được tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định. Các trường hợp chậm trễ, thiếu trách nhiệm hoặc cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác sẽ bị xem xét, xử lý.

Tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Theo kế hoạch, tỉnh Đồng Tháp xác định 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai Bộ Chỉ số.

Thứ nhất, xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; đánh giá kết quả ban hành văn bản chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và theo dõi việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực này.

Thứ hai, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước. Các sở, ngành, UBND cấp xã, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 13 cùng doanh nghiệp, tổ chức ngoài nhà nước có trách nhiệm triển khai, kiểm tra, rà soát và đánh giá kết quả thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thứ ba, nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với thu hồi tài sản. Việc đánh giá tập trung vào kết quả phát hiện vi phạm qua công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, giải quyết phản ánh, tố cáo, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; đồng thời xác định kết quả thu hồi tài sản theo quy định pháp luật.

UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; tham mưu thành lập Tổ đánh giá, xây dựng kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2026 và những năm tiếp theo.

Hình ảnh tuyên truyền của VKSND tỉnh Đồng Tháp (ảnh minh họa).

Thanh tra tỉnh cũng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, cơ quan thi hành án dân sự và các đơn vị liên quan để tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện.

Thông qua việc triển khai Bộ Chỉ số, Đồng Tháp hướng đến nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời tạo cơ sở phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và chủ động chấn chỉnh những hạn chế, bất cập từ thực tiễn.

VKSND tỉnh Đồng Tháp tăng cường nhận diện, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực



Dưới sự chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp, Bộ nhận diện một số hành vi tham nhũng, tiêu cực được xây dựng nhằm giúp cán bộ, Kiểm sát viên sớm nhận biết biểu hiện lệch chuẩn, nguy cơ lạm dụng quyền hạn, vụ lợi trong thực thi công vụ. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm, giữ vững tính khách quan, công tâm, kỷ luật, kỷ cương của Ngành. Việc triển khai Bộ nhận diện gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và trách nhiệm tự phòng ngừa của mỗi công chức, góp phần xây dựng ngành Kiểm sát Đồng Tháp trong sạch, vững mạnh.