Đồng Tháp: Triển khai 6 nhóm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn

Đồng Tháp triển khai 6 nhóm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn. Đồ họa Nguyễn Tuấn

Trong 8 tháng đầu năm 2026, tỉnh Đồng Tháp có hơn 1.100 doanh nghiệp rút khỏi thị trường (trong đó có 658 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và 500 doanh nghiệp giải thể), tăng 22,41% so với cùng kỳ năm 2025.

Qua tổng hợp, có 6 nhóm nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này gồm: Khó khăn về thị trường, khách hàng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh; tái cơ cấu phương án sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng lực quản trị; khó khăn về tài chính, tín dụng và tiếp cận nguồn vốn; khó khăn về nguồn nhân lực, người điều hành và duy trì hoạt động; thực hiện thủ tục tổ chức lại doanh nghiệp và rút lui khỏi thị trường; vướng mắc về điều kiện đầu tư kinh doanh, địa điểm và cơ sở hạ tầng.

Đánh giá 6 nhóm nguyên nhân thực tế, thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện 6 nhóm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn.

Một là: Hỗ trợ về thị trường, khách hàng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Các sở, ban, ngành, địa phương có nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường, mở rộng kênh phân phối và chuỗi liên kết; cải thiện khả năng tiêu thụ sản phẩm, hạn chế tình trạng thiếu đơn hàng và suy giảm doanh thu.

Cụ thể là kết nối doanh nghiệp với hệ thống phân phối, chợ đầu mối, sàn thương mại điện tử, hợp tác xã và các doanh nghiệp lớn; hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ năng lực, bao bì, nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Sở Công Thương Đồng Tháp được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan. Mục tiêu tổ chức tối thiểu 2 hoạt động kết nối giao thương/tháo gỡ theo nhóm ngành trong những tháng cuối năm 2026.

Hai là: Hỗ trợ tái cơ cấu phương án sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng lực quản trị. Các sở, ban, ngành, địa phương có nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp rà soát mô hình kinh doanh, quản trị chi phí, dòng tiền, công nghệ và xây dựng phương án phục hồi (đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ).

Sở Tài chính làm đầu mối tiếp nhận, phân loại và chuyển nhu cầu của doanh nghiệp đến các cơ quan chuyên môn để hỗ trợ. Sở Khoa học và Công nghệ tư vấn đổi mới công nghệ, tiêu chuẩn và chuyển đổi số. Sở Tư pháp có trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ pháp lý và Thuế tỉnh Đồng Tháp hướng dẫn chính sách, thủ tục thuế. Sở Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại lao động.

Đồng Tháp triển khai 6 nhóm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn

Ba là:Hỗ trợ về tài chính, tín dụng và tiếp cận nguồn vốn. Các sở, ban, ngành, địa phương có nhiệm vụ tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn về vốn để duy trì sản xuất theo đúng quy định.

UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Khu vực 13 chỉ đạo các tổ chức tín dụng tư vấn, xem xét giải pháp cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn/giảm lãi, cho vay mới và tăng cường kết nối ngân hàng - doanh nghiệp. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh giới thiệu các chương trình, nguồn vốn hỗ trợ đầu tư và hướng dẫn lập phương án vay vốn.

Bốn là: Hỗ trợ về nguồn nhân lực, người điều hành và điều kiện duy trì hoạt động. Các sở, ban, ngành, địa phương có nhiệm vụ hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo, ổn định nguồn nhân lực và xử lý khó khăn về người quản lý, người đại diện pháp luật.

Sở Nội vụ Đồng Tháp được giao cập nhật nhu cầu tuyển dụng và kết nối cung - cầu lao động. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. UBND cấp xã/phường và hiệp hội/hội doanh nghiệp tỉnh phối hợp hỗ trợ kết nối nhân sự quản lý, cố vấn chuyên gia cho các doanh nghiệp khó khăn.

Năm là: Hỗ trợ về tổ chức lại doanh nghiệp. Các sở, ban, ngành, địa phương có nhiệm vụ hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thuận lợi các thủ tục thay đổi, tổ chức lại, đăng ký hoạt động trở lại hoặc giải thể, tạm ngừng đúng quy định. Công khai quy trình, thành phần hồ sơ và đầu mối hướng dẫn (ưu tiên giải quyết trực tuyến, qua điện thoại); phối hợp giữa ngành Thuế, Bảo hiểm xã hội, Lao động... để hạn chế yêu cầu bổ sung hồ sơ nhiều lần.

Sáu là: Hỗ trợ điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính, đất đai, môi trường, xây dựng, thuế, hải quan. Các sở, ban, ngành, địa phương có nhiệm vụ tiếp nhận, phân loại và xử lý kịp thời các vướng mắc cụ thể về điều kiện đầu tư, thủ tục hành chính, đất đai, môi trường, xây dựng, thuế, hải quan... không để kéo dài làm gián đoạn sản xuất.

Sở Tài chính Đồng Tháp được giao làm đầu mối tiếp nhận, tổng hợp và chuyển vướng mắc đến cơ quan thẩm quyền. Cơ quan xử lý chuyên môn có trách nhiệm giải quyết và trả lời doanh nghiệp trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận nội dung chuyển đến.