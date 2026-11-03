Đồng Tháp triển khai 3 dự án giao thông trọng điểm, mở rộng không gian phát triển

Ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ký quyết định phê duyệt Dự án thành phần 2: Xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa phận tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp), kết nối với tỉnh Long An và tỉnh Bến Tre (nay là tỉnh Tây Ninh và Vĩnh Long), giai đoạn 1.

Dự án có chiều dài khoảng 23,6 km, điểm đầu kết nối với đường tỉnh 871B tại xã Gia Thuận, điểm cuối kết nối với cầu vượt sông Tiền tại xã Tân Phú Đông. Công trình thuộc nhóm A, đi qua các xã Gia Thuận, Tân Đông, Tân Điền, Gò Công Đông và vượt sông Tiền (cửa Tiểu) qua xã Tân Phú Đông. Tổng diện tích sử dụng đất khoảng 87,847 ha.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 5.511 tỷ đồng, trong đó vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) khoảng 4.136 tỷ đồng (tương đương 170 triệu USD), phần còn lại là vốn đối ứng của địa phương. Thời gian thực hiện dự kiến 6 năm.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Ngô Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thành Diệu, kiểm tra tiến độ thi công công trình trên địa bàn tỉnh.

Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Giai đoạn 1, nền đường rộng 12 m, mặt đường rộng 11 m, bố trí 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Khi hoàn thiện, tuyến có nền đường rộng 20,5 m, mặt đường rộng 19,5 m, đáp ứng quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Điểm nhấn của dự án là cầu Bến Chùa vượt nhánh sông Cửa Tiểu, được thiết kế theo kết cấu cầu dây văng kết hợp các nhịp cầu dẫn. Ngoài ra, công trình còn xây dựng 4 cầu trung gồm: Hội Đồng Huyền, Cần Lộc, Trần Văn Dõng và Champeaux.

Dự án nhằm kết nối hành lang giao thông ven biển Đồng Tháp với các tỉnh ven biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long và TP Hồ Chí Minh; tạo quỹ đất phát triển sản xuất, kinh doanh, đô thị, du lịch và nuôi trồng thủy sản. Công trình còn góp phần củng cố quốc phòng, an ninh; kết hợp với đê biển Gò Công trong bố trí lại dân cư ven biển, hạn chế thiệt hại do thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa phận tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp), kết nối với tỉnh Long An và tỉnh Bến Tre (nay là tỉnh Tây Ninh và Vĩnh Long).

Ngoài dự án trên, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa phê duyệt chủ trương đầu tư 2 dự án giao thông trọng điểm gồm: Đường ĐT.845 kết nối ĐT.861, ĐT.863 và Đường tỉnh 870B (đoạn từ Quốc lộ 1 đến ĐT.878), với tổng mức đầu tư hơn 2.775 tỷ đồng.

Dự án Đầu tư đường ĐT.845 kết nối ĐT.861, ĐT.863 (đoạn từ Quốc lộ 30B theo quy hoạch giao với ĐT.861, ĐT.863) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 2.077 tỷ đồng.

Tuyến đường dài khoảng 20,4 km, gồm tuyến chính dài 14,27 km và tuyến nhánh ĐT.861B theo quy hoạch dài 6,13 km. Công trình được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, nền đường rộng 12 m, mặt đường láng nhựa rộng 11 m; xây dựng 10 cầu, khổ cầu rộng 12 m, tải trọng thiết kế HL93. Thời gian thực hiện dự kiến 4 năm.

Khi hoàn thành, tuyến đường góp phần hình thành trục ngang ĐT.845, kết nối vùng kinh tế - xã hội biên giới, vùng nông nghiệp sinh thái Đồng Tháp Mười với khu vực trung tâm dọc sông Tiền; liên thông các hành lang kinh tế trung tâm, ven biển phía Đông và vùng kinh tế biển theo quy hoạch tỉnh.

Công trình còn tăng cường liên kết giữa địa bàn Tiền Giang và Đồng Tháp trước đây, tạo thuận lợi vận chuyển nông sản đến các khu công nghiệp, trung tâm logistics, góp phần giảm chi phí vận chuyển và thu hút đầu tư.

Các dự án giao thông tạo thuận lợi vận chuyển nông sản, thủy sản, thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Dự án Đường tỉnh 870B (đoạn từ Quốc lộ 1 đến ĐT.878) có tổng mức đầu tư hơn 698 tỷ đồng. Theo quy mô được phê duyệt, tuyến đường có nền rộng 17,5 m, mặt đường láng nhựa rộng 16,5 m.

Khi hoàn thành, ĐT.870B sẽ trở thành trục kết nối Quốc lộ 1, ĐT.864 và ĐT.878, đồng thời liên kết với các khu công nghiệp trọng điểm như Mỹ Tho, Tân Phước, Tân Hương và Long Giang. Tuyến đường cũng góp phần mở rộng hành lang liên kết vùng, kết nối với tỉnh Vĩnh Long thông qua cầu Rạch Miễu 2.

Các dự án giao thông trọng điểm được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; tạo thuận lợi vận chuyển nông sản, thủy sản, thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ và du lịch. Qua đó, từng bước mở rộng dư địa phát triển đô thị, thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.