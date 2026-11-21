Trong kế hoạch đào tạo nghề giai đoạn 2026–2030, Đồng Tháp đặt mục tiêu tỷ lệ người học sau tốt nghiệp có việc làm đạt từ 95% trở lên. Với đào tạo ngắn hạn cho lao động nông thôn, tỉnh phấn đấu trên 85% học viên hoàn thành khóa học có thể áp dụng hiệu quả kiến thức để duy trì hoặc mở rộng sản xuất.

Giai đoạn 2026–2030, Đồng Tháp đặt mục tiêu tỷ lệ người học sau tốt nghiệp có việc làm ﻿đạt từ 95% trở lên.

Các mục tiêu này hướng hoạt động đào tạo vào khả năng sử dụng nghề trong thực tế. Người tìm việc cần kỹ năng đáp ứng yêu cầu tuyển dụng, còn người đang sản xuất nông nghiệp cần kiến thức để nâng chất lượng sản phẩm, tổ chức công việc và tiếp cận thị trường.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện, địa phương tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp theo hướng phân tầng, hiện đại, gắn với nhu cầu thị trường, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và tăng thu nhập.

Cụ thể, tỉnh đặt chỉ tiêu đào tạo ngắn hạn dưới ba tháng cho 15.910 lao động nông thôn, gắn với cấp chứng chỉ, chứng nhận theo quy định. Nội dung hướng tới chuẩn hóa quy trình sản xuất, bảo đảm an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Các kỹ năng số cơ bản cũng được tích hợp để người dân chủ động hơn trong tiêu thụ sản phẩm.

Cách tiếp cận này gắn kiến thức nghề với những yêu cầu người lao động phải giải quyết trong sản xuất, kinh doanh. Khi biết áp dụng kỹ thuật và tìm đầu ra, người học có thêm cơ sở nâng hiệu quả sử dụng nguồn lực của gia đình, tạo thu nhập và duy trì sinh kế.

Giai đoạn 2026–2030, Đồng Tháp đặt mục tiêu đào tạo 164.005 học sinh, sinh viên và học viên. Trong đó, có gần 20.000 sinh viên cao đẳng, hơn 27.000 học sinh trung cấp và trên 116.000 học viên sơ cấp, đào tạo dưới ba tháng. Riêng năm 2026, tỉnh dự kiến tuyển sinh 26.295 người, đồng thời hỗ trợ đào tạo nghề cho khoảng 8.000 lao động.

Để nâng chất lượng, tỉnh chú trọng chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp, tăng liên kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp. Đến năm 2030, tỷ lệ lao động qua đào tạo phấn đấu đạt ít nhất 82,5%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 43,5% trở lên.

Định hướng đào tạo gắn với việc làm và hiệu quả sản xuất phù hợp với mục tiêu của Tiểu dự án 1 “Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn” thuộc Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Qua đó, nâng kỹ năng nghề trở thành một hướng hỗ trợ người lao động cải thiện thu nhập, tăng khả năng tự tạo việc làm và hạn chế nguy cơ tái nghèo./.