Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự Lễ khởi công nhà “Đại đoàn kết” năm 2026 tại xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 107-KH/TU ngày 27-8-2026 thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu áp dụng thống nhất nội dung "3 công khai" như: Công khai mục tiêu, nguồn lực, tiến độ và "3 giám sát" như: Nhân dân, Mặt trận và báo chí cùng giám sát.

Năm 2026, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh được thí điểm thành lập, gồm 16 tổ chức đảng trực thuộc với 261 đảng viên, nhận nhiệm vụ tham mưu công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trước đây. Đến nay, 102/102 xã, phường đã hoàn thành bàn giao chức năng tham mưu dân vận từ Ban Xây dựng Đảng sang Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

Chính quyền địa phương 2 cấp vận hành ổn định, thông suốt. Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia và hệ thống điều phối của Bộ Công an; tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, xử lý trên môi trường điện tử ngày càng tăng.

Trong năm, tỉnh không phát sinh vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tại 50 hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội khóa XVI có 6.364 lượt cử tri tham dự, với 473 lượt ý kiến trên tất cả các lĩnh vực. Tại 194 điểm tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh khóa XI có 24.631 cử tri tham gia, với 774 lượt ý kiến, kiến nghị. Nhân dân đồng thuận cao với chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Tỉnh quan tâm giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm như: Sự ổn định, thông suốt của bộ máy và chất lượng phục vụ sau tinh gọn; về hạ tầng giao thông, bảo đảm an toàn và tránh ùn tắc trên các tuyến trọng điểm; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm đủ thuốc và vật tư y tế; giá một số mặt hàng thường biến động…

Hệ thống Mặt trận và các đoàn thể đồng hành cùng Nhân dân trên nhiều lĩnh vực. Nhân dân đóng góp hơn 225.800 ngày công, tham gia xây dựng, sửa chữa 3.198 công trình dân sinh, tổng giá trị trên 177 tỷ đồng. Mặt trận và các tổ chức thành viên xây dựng, sửa chữa 284 căn nhà Đại đoàn kết, trao hơn 683.560 phần quà và 12.210 suất học bổng, tổng trị giá trên 273 tỷ đồng.

Trong hòa giải ở cơ sở, 1.864/1.940 vụ việc được hòa giải thành, đạt tỷ lệ 96,08%, giúp giải quyết mâu thuẫn ngay từ khu dân cư. Đến ngày 9-11-2026, hệ thống Mặt trận đã tiếp nhận 153 phản ánh, kiến nghị và ghi nhận trên 5.000 lượt ý kiến người dân. Cả 102/102 xã, phường tổ chức “Tháng nghe dân nói” để tiếp nhận và giải quyết kịp thời những kiến nghị của nhân dân.

Hoàn thành 11/11 nội dung giám sát năm 2026. Mặt trận tham gia phản biện 17 dự thảo văn bản và góp ý 18 dự thảo luật, 294 dự thảo nghị quyết, quyết định, chương trình, đề án của tỉnh và các sở, ngành.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo chương trình phối hợp dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, hoàn thành chương trình công tác năm 2026, tổng kết “Tết Quân - Dân” và triển khai mô hình “Nghĩa tình quân dân vùng biên”. Công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội cũng được thực hiện tốt.

Trong các hoạt động chính sách, dân vận phục vụ Thủ trưởng Bộ Quốc phòng tại tỉnh, đơn vị đã trao tặng 6 căn “Nhà tình nghĩa”, 10 căn “Nhà đại đoàn kết” và 100 phần quà cho gia đình chính sách, hộ khó khăn, tổng trị giá trên 1,21 tỷ đồng.

Lực lượng dân quân, dưới sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đã tham gia khắc phục 29 vụ thiên tai, cháy nổ, sạt lở đất với 868 đồng chí. Quân đội cũng phối hợp các ngành nắm chắc tình hình, dự báo và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Hiện có 1.255 mô hình “Dân vận khéo”, từ những việc làm nhỏ ở cơ sở đến các cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế, xây dựng Đảng, nông thôn mới, cải cách hành chính, quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội. Phong trào đã đi vào đời sống, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự quản trong Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin vào Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị.

Nổi bật là các mô hình tự quản ở khu dân cư, camera giám sát an ninh trật tự, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, chung tay chăm lo giáo dục bảo vệ cộng đồng và giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Phương hướng tới, công tác dân vận tiếp tục đi vào chiều sâu, phát triển phong trào “Dân vận khéo” gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, cụ thể hóa các văn bản của Đảng cho phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để phong trào đi vào thực chất.

Chính quyền tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở. Hệ thống mặt trận, đoàn thể nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” và tự quản khu dân cư, nắm chắc tâm tư Nhân dân, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện. Lực lượng vũ trang, tôn giáo giữ vững “an ninh, an toàn, an dân”; phát huy vai trò tôn giáo theo phương châm “tốt đời đẹp đạo”...