Tại Diễn đàn, các em thiếu nhi được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, trực tiếp đặt câu hỏi và đối thoại với đại diện lãnh đạo các sở, ngành về những vấn đề thiết thực trong học tập, sinh hoạt và bảo vệ quyền trẻ em.

Đại diện các sở, ngành tỉnh giải đáp các ý kiến của các em thiếu nhi tại Diễn đàn.

Nội dung đối thoại tập trung vào 5 nhóm vấn đề chính: An toàn và cơ hội phát triển trong kỷ nguyên số; trường học và sức khỏe; phòng, chống tai nạn thương tích; vui chơi và phát triển kỹ năng; quyền tham gia của trẻ em.

Trong đó, nhiều vấn đề được các em đặc biệt quan tâm như: Giải pháp hỗ trợ trẻ em vùng sâu, vùng xa tiếp cận thiết bị công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI); trang bị kỹ năng nhận diện thông tin xấu, độc, phòng tránh lừa đảo, bắt nạt trên mạng; bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị sử dụng hình ảnh trái phép bằng công nghệ AI.

Các em thiếu nhi nêu câu hỏi đến lãnh đạo các sở, ngành.

Bên cạnh đó, các em cũng đặt câu hỏi về phòng, chống bạo lực học đường, nâng cao hiệu quả tư vấn tâm lý học đường, chăm sóc sức khỏe vị thành niên, phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích và bảo đảm an toàn giao thông. Đặc biệt, các đại biểu trẻ em mong muốn tỉnh có thêm nhiều sân chơi lành mạnh, hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng sống, tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tham gia và phát triển toàn diện.

Tại Diễn đàn, các em thiếu nhi tham gia, mạnh dạn bày tỏ chính kiến và đề xuất những vấn đề liên quan trực tiếp đến mình.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh và Tỉnh đoàn đã trực tiếp trao đổi, giải đáp các kiến nghị thuộc lĩnh vực phụ trách. Những ý kiến chưa được giải đáp tại diễn đàn sẽ được tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, phản hồi.

Thông qua Diễn đàn, trẻ em có thêm cơ hội thực hiện quyền tham gia, mạnh dạn bày tỏ chính kiến và đề xuất những vấn đề liên quan trực tiếp đến mình. Đây cũng là dịp để các cấp, các ngành lắng nghe tiếng nói của trẻ em, từ đó tăng cường trách nhiệm trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, hướng đến xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, giúp trẻ em phát triển toàn diện trong kỷ nguyên số.