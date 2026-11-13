Đồng Tháp: Trao máy tính cho học sinh, sinh viên khuyết tật, mồ côi

Trao máy tính xách tay cho học sinh, sinh viên khuyết tật, mồ côi.

Theo đó, Hội trao tặng 6 máy tính xách tay cho các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 2 sinh viên Trường Đại học Tiền Giang, 2 sinh viên Trường Cao đẳng Tiền Giang và 2 sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp với tổng kinh phí trên 88 triệu đồng (14.680.000 đồng/máy tính) từ nguồn vận động tài trợ của Hội.

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Đồng Tháp trao máy tính xách tay cho học sinh, sinh viên khuyết tật, mồ côi.

Đây là hoạt động thuộc chương trình “Máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin thông minh hỗ trợ sinh kế, học tập cho người khuyết tật và trẻ mồ côi” do Hội triển khai trong năm 2026.

Chương trình nhằm tạo điều kiện để học sinh, sinh viên khuyết tật, mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin, phục vụ hiệu quả việc học tập, nghiên cứu và làm việc. Qua đó, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, giúp các em có thêm điều kiện phát huy năng lực, vươn lên trong học tập và cuộc sống.