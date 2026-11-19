Thượng tá Nguyễn Vũ Hợp, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp trao học bổng tặng học sinh. (Ảnh: HÒA BÌNH)

Tại chương trình, lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã trao học bổng tặng 12 học sinh đang được các đơn vị Bộ đội Biên phòng nhận nuôi, đỡ đầu.

Học sinh được nhận học bổng là các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thuộc các xã, phường khu vực biên giới nhưng luôn nỗ lực vươn lên trong học tập.

Nguồn kinh phí do Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội - MB Bank hỗ trợ, với mức 2 triệu đồng/học sinh mỗi tháng, trong 12 tháng, tổng kinh phí 288 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình trao học bổng, Thượng tá Nguyễn Vũ Hợp, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp bày tỏ mong muốn những suất học bổng tiếp thêm động lực, tạo điều kiện để các em yên tâm học tập, rèn luyện để trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Hoạt động cũng góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân, chung tay xây dựng khu vực biên giới ngày càng ổn định, phát triển.