Đồng Tháp trao 75 suất học bổng cho học sinh khó khăn
Ngày 24-10, Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo và Công ty TNHH Esuhai (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức trao học bổng Esuhai năm học 2026 - 2027 cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Mỹ Tịnh An. Tham dự có Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội.
Tại buổi lễ, Ban Tổ chức trao 75 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng, tổng trị giá 150 triệu đồng. Số học bổng do đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thu vận động Công ty TNHH Esuhai tài trợ.
Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày khuyến học, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và Tháng khuyến học năm 2026, góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực để học sinh vươn lên trong học tập, rèn luyện.
Qua đó, chương trình lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy sự chung tay của doanh nghiệp và cộng đồng trong công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng xã hội học tập.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/dong-thap-trao-75-suat-hoc-bong-cho-hoc-sinh-kho-khan-a246568.html