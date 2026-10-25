Đồng Tháp trao 75 suất học bổng cho học sinh khó khăn

Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thu trao học bổng cho các em học sinh.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức trao 75 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng, tổng trị giá 150 triệu đồng. Số học bổng do đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thu vận động Công ty TNHH Esuhai tài trợ.

Mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày khuyến học, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và Tháng khuyến học năm 2026, góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực để học sinh vươn lên trong học tập, rèn luyện.

Trao 75 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng, tổng trị giá 150 triệu đồng.

Qua đó, chương trình lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy sự chung tay của doanh nghiệp và cộng đồng trong công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng xã hội học tập.