Đồng Tháp: Trao 48 giải Cuộc thi trực tuyến 'Tìm hiểu kiến thức pháp luật'

Trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Hoài Bảo Trâm, sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật” năm 2026 được Sở Tư pháp phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức từ ngày 28-9 đến ngày 18-10-2026, gồm 3 bảng thi dành cho học sinh THCS, THPT, sinh viên; cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị; đoàn viên, thanh niên, hội viên tại các xã, phường và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Trao giải Nhì cho các thí sinh.

Nội dung thi tập trung vào các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua và những quy định liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

Sau 3 tuần triển khai, Cuộc thi thu hút 71.268 lượt đăng ký, với tổng cộng 104.912 lượt thi.

Trên cơ sở kết quả dự thi, Ban Tổ chức xét chọn 48 thí sinh xuất sắc để trao giải, gồm 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 9 giải Ba và 30 giải Khuyến khích; mỗi bảng có 16 thí sinh đoạt giải.

Trong đó, giải Nhất bảng A thuộc về thí sinh Nguyễn Hoài Bảo Trâm, sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp; giải Nhất bảng B thuộc về thí sinh Trần Minh Tuấn, Công an phường Mỹ Trà; giải Nhất bảng C thuộc về thí sinh Hầu Quốc Tuấn, đoàn viên Chi đoàn ấp 4, xã Cái Bè.