Đồng Tháp trao 418 suất học bổng khuyến học, 95 xe đạp cho học sinh vượt khó học giỏi

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Đồng Tháp trao học bổng cho học sinh. Ảnh: Báo Đồng Tháp

Kịp thời tiếp sức cho học sinh khó khăn tại 57 xã, phường Đồng Tháp vào năm học mới

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tổng cộng 418 suất học bổng và 95 chiếc xe đạp cho các em học sinh hiếu học đến từ 57 xã, phường của tỉnh Đồng Tháp.

Trong đó, trao trực tiếp tại chương trình có 50 suất học bổng cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở; 30 suất cho học sinh trung học phổ thông.

Ban tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Báo Đồng Tháp

Chương trình trao tặng 45 chiếc xe đạp (trị giá 1,9 triệu đồng/chiếc) cho học sinh vượt khó tại các phường Mỹ Tho, Trung An, Mỹ Phong, Thới Sơn và Đạo Thạnh. Ảnh: Báo Đồng Tháp

Chương trình cũng trao tặng 45 chiếc xe đạp (trị giá 1,9 triệu đồng/chiếc) cho học sinh vượt khó tại các phường Mỹ Tho, Trung An, Mỹ Phong, Thới Sơn và Đạo Thạnh. Tổng kinh phí trao tặng xe đạp đợt này trị giá hơn 85,5 triệu đồng.

Các phần học bổng và xe đạp còn lại được chuyển qua đại diện các đơn vị để trao tận tay các em học sinh tại địa phương.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tiếp sức, động viên tinh thần các em học sinh có hoàn hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nỗ lực vươn lên đạt thành tích cao trong học tập ngay từ đầu năm học mới.