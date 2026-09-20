Đồng Tháp: Trao 418 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao 418 suất học bổng và 95 xe đạp cho các em học sinh thuộc 57 xã, phường trên địa bàn. Trong đó, trao trực tiếp tại buổi lễ: 50 suất học bổng cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở thuộc 10 xã, phường; 30 suất cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn; các phần học bổng còn lại sẽ được gửi đại diện các đơn vị trao lại cho học sinh các xã, phường.

Học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận học bổng “Tiếp sức đến trường”.

Dịp này, Ban Tổ chức trao tặng 45 chiếc xe đạp, mỗi chiếc trị giá 1,9 triệu đồng, cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các phường: Mỹ Tho, Trung An, Mỹ Phong, Thới Sơn, Đạo Thạnh. Tổng kinh phí hỗ trợ xe đạp hơn 85,5 triệu đồng.

Trao xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực Mỹ Tho.