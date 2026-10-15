Đồng Tháp: Trang bị kỹ năng phát triển kinh doanh trên sàn thương mại điện tử cho hợp tác xã

Lớp tập huấn được tổ chức trong 1 ngày, với sự tham gia của đại diện hội đồng quản trị, giám đốc và thành viên các HTX trên địa bàn tỉnh. Học viên được giảng viên Trường Trung cấp nghề và Đào tạo cán bộ HTX Miền Nam triển khai các nội dung thiết thực liên quan đến hoạt động xúc tiến thương mại của HTX.

Giảng viên truyền đạt nội dung tại lớp tập huấn.

Chương trình tập trung trang bị kiến thức, kỹ năng phát triển kinh doanh trên sàn thương mại điện tử và các kênh bán hàng số; hỗ trợ HTX nâng cao khả năng quảng bá sản phẩm, tìm kiếm khách hàng, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đây cũng là dịp để các học viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giới thiệu, phân phối sản phẩm và tiếp cận khách hàng.

Đại diện các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tham gia lớp tập huấn.

Lớp tập huấn góp phần nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các HTX. Qua đó, giúp các HTX từng bước đổi mới phương thức kinh doanh, tăng cường kết nối thị trường, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, góp phần phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.