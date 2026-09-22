Đồng Tháp: Trang bị kỹ năng, nghiệp vụ cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Giang Lam, Giảng viên chính, Trường Đại học Tiền Giang, trình bày 2 chuyên đề “Kỹ năng thuyết trình” và “Kỹ năng nắm bắt tâm lý người nghe trong tuyên truyền pháp luật”.

Nội dung tập huấn tập trung vào những kỹ năng thực hành thiết yếu, giúp đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nâng cao hiệu quả truyền đạt và khả năng vận dụng pháp luật vào thực tiễn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, cả về nội dung, hình thức và phương pháp tiếp cận. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật phát huy vai trò nòng cốt, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Trong tình hình mới, đồng chí Nguyễn Công Hùng đề nghị, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục trau dồi chuyên môn, nâng cao kỹ năng thuyết trình và khả năng nắm bắt tâm lý người nghe. Qua đó, vận dụng hiệu quả những kiến thức, kỹ năng được tập huấn, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh.