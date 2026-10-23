Đồng Tháp: Trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng số cho phụ nữ kinh doanh

Lớp tập huấn dành cho nữ chủ hộ kinh doanh, đại diện doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, hợp tác xã, tổ hợp tác có phụ nữ tham gia quản lý, cán bộ Hội và các đơn vị liên quan. Đây là hoạt động triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035”.

Đại biểu tham dự tập huấn.

Nội dung tập huấn tập trung cập nhật chính sách, pháp luật liên quan đến hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã; chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; điều kiện, thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp và các quy định về thuế.

Bên cạnh đó, học viên được hướng dẫn ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, bán hàng, chăm sóc khách hàng thông qua các nội dung thực hành trên thiết bị thông minh.