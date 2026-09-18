Đồng Tháp: Trang bị cho học sinh 'biết luật' và 'biết cách lái xe an toàn'

Hướng dẫn các em học sinh lái xe an toàn.

Theo đó, thực hiện Chiến dịch "Đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn", Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an các xã, phường tổ chức 6 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động được triển khai tại các Trường THPT: Cao Lãnh 1, Chu Văn An, Đốc Binh Kiều, Lưu Tấn Phát, Tân Hiệp đã thu hút 6.896 học sinh, giáo viên tham dự.

Các kỹ năng xử lý tình huống được lực lượng Cảnh sát giao thông hướng dẫn tận tình.

Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ Cảnh sát giao thông tập trung phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; những quy định học sinh cần đặc biệt lưu ý khi điều khiển xe gắn máy, xe máy điện; đồng thời phân tích các nguyên nhân, nguy cơ thường dẫn đến tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh.

Bên cạnh kiến thức pháp luật, nội dung đào tạo kỹ năng lái xe an toàn được chú trọng, giúp học sinh hình thành các kỹ năng cần thiết như: Kiểm tra phương tiện trước khi tham gia giao thông, tư thế ngồi và điều khiển xe đúng cách, nhường đường, chuyển hướng an toàn... để chủ động phòng tránh các tình huống nguy hiểm.

Học sinh và giáo viên rất quan tâm đến các tình huống xử lý khi lưu thông trên đường.

Cán bộ tuyên truyền cũng trực tiếp cảnh báo học sinh không chạy quá tốc độ, không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, không chở quá số người quy định, không lạng lách, đánh võng; đồng thời khuyến cáo không tự ý thay đổi kết cấu, hình dáng, đặc tính kỹ thuật của xe để tránh nguy cơ mất an toàn cho bản thân và người tham gia giao thông.

Các em học sinh xử lý tình huống cùng lực lượng Cảnh sát giao thông.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục phối hợp với Công an các xã, phường và các cơ sở giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn theo từng nhóm đối tượng, từng địa bàn cụ thể; đồng thời tăng cường theo dõi, đánh giá hiệu quả sau tuyên truyền.