Đồng Tháp: Tội phạm về trật tự xã hội giảm mạnh

Theo Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, thời gian qua lực lượng công an tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể cùng Nhân dân triển khai hiệu quả các mặt công tác, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo đó, công an tỉnh đã phối hợp bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho Giải Marathon Đất Sen hồng - Đồng Tháp năm 2026, Chương trình biểu diễn nghệ thuật kết hợp Drone Show tại phường Cao Lãnh và Kỳ họp thứ 5 - Hội đồng nhân dân tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin đến các cơ quan báo chí về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong tháng 10/2026

Đặc biệt, nhờ tập trung thực hiện 4 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn đã giảm 14,4% so với cùng kỳ (ghi nhận 101/118 vụ); nhiều loại tội phạm được kéo giảm.

Đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế, ma túy và tệ nạn xã hội, Công an toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 51 tụ điểm với 232 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc; bắt giữ 76 vụ với 102 đối tượng phạm tội về ma túy.

Đáng chú ý, lực lượng Công an tỉnh đã triệt phá thành công 2 đường dây “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước” và “Trốn thuế”, khởi tố 12 bị can, làm rõ 33 pháp nhân với tổng giá trị hóa đơn không hợp pháp trên 21.000 tỷ đồng.

Thành tích xuất sắc này đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Thư khen và Bộ Công an thưởng đột xuất cho 3 đơn vị.

Phó Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Minh Tân nhấn mạnh, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh giảm mạnh, nhờ 4 đợt cao điểm Công an tỉnh tấn công, trấn áp loại tội phạm này

Về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy, tai nạn giao thông trên địa bàn được kiềm chế và giảm sâu trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ và liền kề (ghi nhận 23 vụ, làm chết 18 người, bị thương 9 người; số vụ giảm 52,1% so với cùng kỳ).

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý 11.594 trường hợp vi phạm, trong đó có các lỗi phổ biến như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ và đi sai làn đường…

Trong tháng không ghi nhận vụ cháy nào xảy ra, nhưng từ đầu năm đến nay đã ghi nhận 29 vụ cháy, trong đó, có đến 27 vụ cháy liên quan đến các thiết bị điện. Công an tỉnh tiếp tục chủ động phối hợp với Sở Công Thương và Công ty Điện lực ký kết quy chế phối hợp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quản lý và sử dụng điện.

Song song với công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, thời gian qua Công an tỉnh Đồng Tháp còn thực hiện tốt công tác chuyển đổi số và an sinh xã hội

Trong tháng qua, Công an tỉnh thực hiện Đề án 06 (tính đến ngày 25/10), toàn tỉnh đã tích hợp thành công hơn 2.6 triệu thẻ Bảo hiểm y tế (hơn 3,8 triệu công dân, đạt 67,4%) và hơn 1.1 triệu tài khoản an sinh xã hội (đạt hơn 32,5%) trên ứng dụng VNeID cho người dân.

Công tác chăm lo đời sống Nhân dân, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ người tái hòa nhập cộng đồng và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được duy trì hiệu quả, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, Công an tỉnh Đồng Tháp mong muốn báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến người dân, nhất là các luận điệu vu cáo, xuyên tạc những thông tin chưa kiểm chứng; những thông tin xấu, độc lan truyền trên mạng xã hội…

Tiếp tục tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn các loại tội phạm trên không gian mạng; Nâng cao cảnh giác trước thông tin xấu độc trên không gian mạng; tuyên truyền phòng chống tội phạm mạng, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và Chiến dịch "Không Một Mình 2026" về phòng chống xâm hại trực tuyến cho trẻ em.

Tuyên truyền người dân khu vực biên giới không tiếp tay cho xuất nhập cảnh trái phép, đánh bắt thủy sản trái phép; cảnh báo tai nạn điện, cháy nổ, đuối nước; Phòng ngừa tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, tác hại của rượu bia, quản lý chặt chẽ giờ giấc sinh hoạt của con em.

Phổ biến kiến thức an toàn giao thông, đặc biệt trong dịp đầu năm học mới, tuyệt đối không giao phương tiện cho học sinh khi chưa đủ điều kiện lái xe.