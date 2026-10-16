Đồng Tháp: Tọa đàm định hướng nghề nghiệp, kết nối việc làm cho học sinh, sinh viên

Tọa đàm được tổ chức trong khuôn khổ Dự án “Kỹ năng thành công với học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2024 - 2026”, do Tổ chức Save the Children International tài trợ.

Quang cảnh Tọa đàm định hướng nghề nghiệp và kết nối việc làm cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Đồng Tháp.

Tại tọa đàm, các đại biểu cùng thảo luận, chia sẻ những hạn chế trong định hướng nghề nghiệp hiện nay. Đồng thời cho ý kiến về phân luồng và nghề nghiệp cho học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng; tổ chức cho học sinh trải nghiệm nghề nghiệp nhằm giúp làm quen với môi trường lao động, hoạt động nghề nghiệp; quy trình sản xuất kinh doanh, dịch vụ và nghiên cứu;… qua đó nâng cao nhận thức, giảm định kiến về nghề nghiệp, góp phần tăng tỷ lệ học sinh lựa chọn hướng đi phù hợp sau tốt nghiệp.

Đại biểu phát biểu tại buổi tọa đàm.

Việc phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS và THPT trong những năm qua đã có bước phát triển đúng hướng. Đến cuối năm học 2025 - 2026, 86% học sinh lớp 9 trúng tuyển vào lớp 10, hơn 5,4% học viên vào học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên (bao gồm vừa học văn hoá vừa học nghề) và 4% học các trình độ tương đương. 99% học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPT, có trên 95% học sinh vào học các trường cao đẳng, đại học.

Thông qua hoạt động này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp cùng các đơn vị liên quan tiếp tục thúc đẩy công tác hướng nghiệp, hỗ trợ học sinh, sinh viên lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực, sở trường và nhu cầu xã hội; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.