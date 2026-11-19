Nhà vườn xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp thu hoạch sầu riêng Monthong. Ảnh minh họa

Gia đình ông Dương Văn Đây (ấp Long Quới, xã Ngũ Hiệp) hiện canh tác 2,7 ha sầu riêng, gồm các giống Thái, Ri 6 và chuồng bò. Cách đây ít tháng, gia đình ông xử lý nghịch vụ 1 ha sầu riêng và hiện đã thu hoạch được khoảng 6 tấn Ri 6. Riêng giống Thái vẫn chưa đến thời điểm thu hoạch.

Theo ông Đây, ở đợt thu hoạch đầu tiên, thương lái đặt cọc mua sầu riêng Ri 6 loại xô với giá 70.000 đồng/kg. Tuy nhiên, đến đợt cắt thứ hai, thị trường bất ngờ lao dốc, thương lái yêu cầu nhà vườn giảm giá mới tiếp tục thu mua. Trước áp lực tiêu thụ, gia đình ông buộc phải chấp nhận hạ giá. Hiện lượng sầu riêng còn lại tại vườn được thương lái thu mua với giá khoảng 52.000 đồng/kg.

Ông Đây chia sẻ: “Với chi phí vật tư nông nghiệp và nhân công tăng cao, giá sầu riêng Ri 6 phải đạt khoảng 35.000 đồng/kg mới có thể hòa vốn. Tuy nhiên, năm nay sản lượng giảm mạnh, trong khi giá bán cũng đi xuống nên lợi nhuận không cao. Với 1 ha sầu riêng nghịch vụ, gia đình tôi chỉ thu về khoảng 300 triệu đồng lợi nhuận. Kết quả không đạt kỳ vọng nên vụ này cũng kém vui”.

Theo anh Huỳnh Thanh Nhã, thương lái thu mua sầu riêng tại xã Hội Cư, những ngày gần đây, giá sầu riêng đã có dấu hiệu nhích lên sau đợt giảm mạnh khoảng một tuần trước. Hiện một số kho thu mua sầu riêng Thái với giá khoảng 105.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá thu mua tại vườn đối với hàng đẹp dao động khoảng 85.000 đồng/kg trở xuống, tùy tỷ lệ trái đạt chất lượng và mẫu mã.

Đối với Ri 6, giá tại vựa hiện dao động từ 60.000 - 65.000 đồng/kg; giá thu mua tại vườn khoảng 50.000 - 55.000 đồng/kg. Những vườn có chất lượng trái tốt, tỷ lệ hàng đẹp cao mới đạt mức 55.000 đồng/kg.

Về tình hình thị trường, ông Võ Tấn Lợi, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đồng Tháp, cho biết trong hai ngày gần đây, sầu riêng Ri6 được thương lái thu mua xô tại vườn với giá bình quân khoảng 55.000 đồng/kg, tùy theo tỷ lệ phân loại. Mức giá này giảm so với khoảng 10 ngày trước, khi Ri6 được thu mua ở mức khoảng 60.000 đồng/kg.

Đối với sầu riêng Monthong (Thái), sản lượng tại khu vực miền Tây hiện không nhiều. Các doanh nghiệp, thương lái thu mua hàng loại A với giá trên 100.000 đồng/kg, có nơi đạt 100.000-105.000 đồng/kg; giá thu mua tại vườn từ 80.000 đồng/kg trở lên. Mặc dù giá đã giảm so với khoảng 10 ngày đến nửa tháng trước nhưng nhìn chung vẫn ở mức tốt, nhà vườn còn có lợi nhuận.

Theo ông Võ Tấn Lợi, so với những năm trước, khi giá sầu riêng Ri6 có thời điểm đạt 80.000-100.000 đồng/kg, mức giá hiện nay khiến một bộ phận nhà vườn chưa thực sự hài lòng. Tuy nhiên, nếu xét trên tương quan với chi phí sản xuất, người trồng sầu riêng vẫn có lãi.

Thực tế, sản xuất sầu riêng nghịch vụ đòi hỏi chi phí đầu tư và công chăm sóc cao hơn chính vụ. Nhà vườn phải áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật như đậy gốc, sử dụng thuốc kích thích ra hoa và theo dõi chặt chẽ quá trình sinh trưởng của cây. Trong khi đó, thời tiết diễn biến không thuận lợi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ ra hoa, đậu trái. Khi cây vừa xổ nhụy gặp mưa hoặc sương muối, hoa có thể bị rụng, làm giảm năng suất và hiệu quả sản xuất. Do đó, một số nhà vườn năm nay xử lý sầu riêng nghịch vụ không đạt kết quả như kỳ vọng.

Về triển vọng thị trường, ông Võ Tấn Lợi nhận định giá sầu riêng có khả năng tăng vào thời điểm cận Tết Nguyên đán và sau Tết, do nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc thường tăng trong dịp lễ hội. Đây là diễn biến có tính chu kỳ qua các năm. Trong khi đó, thị trường Trung Quốc hiện giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với xuất khẩu sầu riêng Việt Nam. Vì vậy, biến động nhu cầu tại thị trường này có ảnh hưởng đáng kể đến giá thu mua trong nước.

Trước tình hình trên, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đồng Tháp khuyến cáo nhà vườn cần chủ động sản xuất rải vụ; những hộ có đủ điều kiện kỹ thuật và khả năng đầu tư nên cân nhắc phát triển sản xuất nghịch vụ. Việc tổ chức lịch thu hoạch hợp lý sẽ giúp hạn chế tình trạng sản phẩm tập trung ra thị trường cùng thời điểm, giảm áp lực nguồn cung và tạo cơ hội tiêu thụ với mức giá ổn định hơn.

Theo ông Võ Tấn Lợi, nhà vườn không nên tập trung thu hoạch vào các tháng 4, 5 và 6, bởi đây thường là thời điểm nguồn cung sầu riêng tăng cao. Ngoài sản lượng trong nước, các quốc gia như Thái Lan, Lào, Campuchia và Malaysia cũng có sản phẩm đưa ra thị trường. Khi nhiều nước cùng bước vào mùa thu hoạch, nguồn cung tăng sẽ tạo áp lực lên giá bán.

Song song với việc bố trí mùa vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm là yêu cầu quan trọng để duy trì khả năng cạnh tranh. Theo Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đồng Tháp, hiện nay, tại các xã đã hình thành những hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực sầu riêng. Ngành chuyên môn của tỉnh cũng thường xuyên phổ biến quy trình kỹ thuật, hướng dẫn nhà vườn chăm sóc, sản xuất sầu riêng an toàn, bảo đảm chất lượng. Thông qua hoạt động tập huấn, tuyên truyền và tích lũy kinh nghiệm thực tế, người dân từng bước nâng cao kiến thức, kỹ năng canh tác. Chất lượng sầu riêng của Đồng Tháp vì vậy ngày càng được cải thiện, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường.

Trong giai đoạn cuối năm 2026 và cao điểm mùa vụ Tết năm 2027, toàn tỉnh Đồng Tháp dự kiến thu hoạch khoảng 29.691 tấn sầu riêng. Đây là thời điểm cần chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường, tổ chức thu hoạch phù hợp và bảo đảm chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra tiêu thụ.

Theo ngành chức năng, để nâng cao hiệu quả sản xuất, nhà vườn cần chú trọng áp dụng các biện pháp canh tác phù hợp, chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, quản lý nguồn nước, chăm sóc cây sau thu hoạch và sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định. Việc xử lý ra hoa nghịch vụ cần căn cứ vào điều kiện sinh trưởng của cây, bảo đảm chất lượng trái và hạn chế ảnh hưởng đến năng suất các vụ tiếp theo.

Cùng với đó, cần tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu; tổ chức sản xuất theo nhu cầu thị trường, xây dựng kế hoạch thu hoạch và tiêu thụ phù hợp. Đây là hướng đi cần thiết để ngành hàng sầu riêng Đồng Tháp từng bước giảm áp lực về mùa vụ, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm và hướng đến phát triển ổn định, bền vững.