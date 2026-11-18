Du khách tham quan làng cổ Đông Hòa Hiệp tại xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Theo đó, Lễ hội Văn hóa-Du lịch làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 21/11 tại xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch và trải nghiệm cộng đồng đặc sắc.

Lễ hội được tổ chức nhằm góp phần bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc, văn hóa của làng cổ Đông Hòa Hiệp; tạo điều kiện để người dân tham gia làm du lịch, phát huy vai trò cộng đồng trong phát triển du lịch di sản theo hướng bền vững. Qua đó, địa phương mong muốn quảng bá những giá trị lịch sử, văn hóa, hình ảnh đất và người Đồng Tháp đến với du khách trong và ngoài nước.

Nhà cổ Ba Đức ở làng cổ Đông Hòa Hiệp. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Ngoài ra, lễ hội còn có nhiều hoạt động truyền thông, quảng bá được triển khai như: Cuộc thi thiết kế logo làng cổ Đông Hòa Hiệp, cuộc thi ảnh, video clip “Khoảnh khắc Đông Hòa Hiệp”, hội thi “Cổng làng kể chuyện”, chương trình Famtrip “Làng cổ Đông Hòa Hiệp-từ di sản đến sản phẩm du lịch”; xây dựng bộ thông điệp truyền thông, các ấn phẩm quảng bá và tăng cường giới thiệu lễ hội trên báo chí, truyền hình, mạng xã hội.

Ngoài ra, du khách đến với lễ hội còn tham quan các nhà cổ, trải nghiệm không gian dòng chảy di sản, không gian làng nghề, trò chơi dân gian, gói bánh tét truyền thống; thưởng thức không gian chợ nổi-ẩm thực “hương sắc phương Nam”, chương trình diễn nghệ thuật trên sông và “đêm nhà cổ lên đèn”.

Người nuôi cá tra ở xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Lễ hội cá tra Đồng Tháp lần thứ I năm 2026 diễn ra từ ngày 3 đến 6/12 tại phường Hồng Ngự và phường An Bình. Địa điểm chính là Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Hồng Ngự. Lễ hội có chủ đề “Từ dòng Mê Kông đến bàn ăn thế giới”, được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, dự kiến thu hút khoảng 500.000 lượt khách trong nước và quốc tế.

Lễ hội nhằm quảng bá hình ảnh, thương hiệu cá tra tỉnh Đồng Tháp; tạo điều kiện để doanh nghiệp, đối tác gặp gỡ, giao lưu, kết nối và trao đổi thông tin thị trường. Đây là dịp giới thiệu những thành tựu khoa học, ứng dụng công nghệ trong chuỗi ngành hàng, thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển ngành hàng cá tra theo hướng bền vững, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế…