Đồng Tháp: Tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc theo hướng thiết thực, trang trọng

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó, sẻ chia trong cộng đồng. Ảnh: P.MAI

Triển khai thực hiện Nghị quyết 80 ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và các văn bản Trung ương, công văn lãnh đạo yêu cầu xem việc kết hợp hai ngày lễ là hoạt động chính trị - văn hóa có ý nghĩa thiết thực.

Hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Các hoạt động phải trang trọng, thiết thực, phong phú, an toàn và tiết kiệm; đồng thời gắn với chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc phù hợp điều kiện của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phải công khai, minh bạch, đúng quy định, tránh hình thức, phô trương.

Về nội dung, các địa phương được gợi ý tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, liên hoan ẩm thực, biểu diễn âm nhạc truyền thống, trình diễn trang phục dân tộc và trò chơi dân gian; giới thiệu sản phẩm OCOP, hàng thủ công, nghề truyền thống và đặc sản địa phương; triển lãm, chiếu phim và giao lưu tác giả, tác phẩm cũng được khuyến khích, với yêu cầu đặc biệt quan tâm bảo đảm người dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng khó khăn được tiếp cận các hoạt động này.

Về cách làm, tỉnh chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm hoặc mô hình văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh. Mỗi xã, phường chọn ít nhất một hoạt động hoặc mô hình phù hợp với địa bàn, đồng thời xây dựng phương án duy trì, phát huy hiệu quả sau khi kết thúc hoạt động.

Công tác thông tin, tuyên truyền được đặt ở vị trí quan trọng, trước, trong và sau thời gian tổ chức, nhằm làm rõ mục đích, ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam và tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động. Các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở và nền tảng số được đề nghị đẩy mạnh lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo và gương người tốt, việc tốt.

Quan tâm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, trong đó, có người có uy tín trong cộng đồng, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, chức sắc, chức việc tôn giáo và Nhân dân trong tổ chức các hoạt động bảo đảm thiết thực, hiệu quả, gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.