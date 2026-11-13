Đồng Tháp: Tổ chức Lễ hội cá tra lần thứ I từ ngày 3 đến 6-12-2026

Sự kiện quy mô cấp tỉnh này sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 6-12-2026 tại phường Hồng Ngự và phường An Bình.

Người dân tham quan, trải nghiệm Không gian ẩm thực từ cá tra tại Lễ hội cá tra năm 2022.

Lễ hội là dịp quảng bá hình ảnh, khẳng định thương hiệu cá tra Đồng Tháp; đồng thời tạo không gian để các doanh nghiệp, đối tác gặp gỡ, giao lưu và trao đổi thông tin thị trường.

Sự kiện cũng hướng tới việc kết nối các thành tựu khoa học, thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và ứng dụng công nghệ cao vào toàn bộ chuỗi giá trị ngành hàng. Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất gắn với bảo vệ môi trường và tạo ra các giá trị xã hội bao trùm, đáp ứng ngày càng tốt hơn các tiêu chuẩn nhập khẩu khắt khe của thị trường trong nước và quốc tế.

Dự kiến, lễ hội sẽ có sự tham dự của đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trọng điểm về sản xuất cá tra trong khu vực, như: An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long... cùng đông đảo các hiệp hội, doanh nghiệp chế biến - tiêu thụ, hợp tác xã, hội quán, nhà cung ứng vật tư đầu vào và người nuôi trồng thủy sản trong và ngoài nước.

Du khách tham quan, mua sắm sản phẩm tại Lễ hội cá tra năm 2022.

Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc và mang tính trải nghiệm, như: Không gian triển lãm “Hành trình cá tra Đồng Tháp” và trưng bày sản phẩm OCOP tiêu biểu, sản phẩm thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia; Không gian trải nghiệm ẩm thực cá tra các nước “Ẩm thực cá tra - Vươn xa thế giới” và Show “Yan Can Cook trình diễn các món từ cá tra”; Phiên chợ hàng Việt khu vực biên giới - Hồng Ngự…

Việc tổ chức Lễ hội cá tra Đồng Tháp lần thứ I được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho ngành hàng chủ lực của địa phương, mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầu tư và đưa con cá tra Đồng Tháp vươn xa hơn nữa trên bản đồ ẩm thực và thương mại toàn cầu.