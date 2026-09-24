Đồng Tháp tổ chức kỳ họp xem xét nhiều nội dung quan trọng

Các đại biểu tham dự kỳ họp. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh: Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp xem xét, cho ý kiến và quyết nghị 24 tờ trình kèm dự thảo nghị quyết, với 4 nhóm nội dung trọng tâm như: rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, chế độ và định mức chi ngân sách; chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ hoạt động ở cơ sở; chính sách phát triển sản xuất, kinh tế hợp tác và khai thác hiệu quả các nguồn lực về đất đai, đầu tư hạ tầng; phân bổ, điều chỉnh nguồn lực tài chính, ngân sách, đầu tư công và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Kỳ họp thứ 5 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Theo đồng chí Ngô Chí Cường, mỗi nghị quyết được xem xét, quyết định tại kỳ họp hôm nay không chỉ giải quyết những vấn đề đặt ra trước mắt, mà còn góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo cơ sở để tỉnh Đồng Tháp tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời gian tới.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh Đồng Tháp thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 18.076 tỷ đồng, chiếm khoảng 76% dự toán năm; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 7,57 tỷ USD. Địa phương thu hút, cấp phép nhiều dự án đầu tư và khởi công 1 khu công nghiệp rộng 470ha.

Đồng chí Ngô Chí Cường phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Lĩnh vực du lịch tiếp tục khởi sắc, đón gần 6 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch đạt 3.350 tỷ đồng. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96,7% và khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí hơn 2,8 triệu người, đạt 82,68% dân số. Tỉnh cũng hoàn chỉnh việc sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn.