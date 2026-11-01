Đồng Tháp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tại Prey Veng, Campuchia

Hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí ước tính đã phục vụ khoảng 1.500 lượt người dân tại huyện Piềm Rô, tỉnh Prey Veng.

Đoàn công tác do ông Nguyễn Quang Minh, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn có đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp; cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp; lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị liên quan.

Bác sĩ quân y thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đo huyết áp cho người dân gốc Việt đang sinh sống tại tỉnh Prey Veng.

Chương trình được tổ chức tại Trường THCS Neak Lương, Trường Trung học Hun Sen Piềm Rô và chùa Chuk Chay thuộc huyện Piềm Rô, tỉnh Prey Veng. Mỗi địa điểm đã phục vụ khoảng 500 người dân.

Đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tại điểm Trường THCS Neak Lương.

Tại các điểm khám, đội ngũ y, bác sĩ thực hiện đo huyết áp, khám sàng lọc và cấp thuốc miễn phí cho người dân. Tổng giá trị thuốc sử dụng trong chương trình khoảng 120 triệu đồng, do Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO tài trợ.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên khoa Dược, Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp hỗ trợ cấp phát thuốc tại điểm chùa Chuk Chay.

Hoạt động hướng đến hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người dân Khmer và cộng đồng người gốc Việt tại Prey Veng; đồng thời tăng cường giao lưu Nhân dân, góp phần củng cố quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Prey Veng, Campuchia.