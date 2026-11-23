Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Võ Phạm Tân điều hành thảo luận.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện các Trường Đại học, Hiệp hội du lịch, cùng các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ trong và ngoài tỉnh; lãnh đạo UBND một số xã, phường...

TS. Nguyễn Phúc Nghiệp, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh Đồng Tháp tham luận tại hội thảo.

Thông tin tại hội thảo cho thấy, Đồng Tháp là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, sở hữu nguồn tài nguyên bản địa trù phú, cùng hệ thống di sản đa dạng. Trong bối cảnh không gian phát triển mới mở rộng tính kết nối liên vùng, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà phải thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, là động lực quan trọng để thúc đẩy du lịch phát triển bền vững.

Tuy nhiên, tiềm năng chỉ trở thành lợi thế cạnh tranh khi được nhận diện đúng, bảo tồn tốt và tổ chức khai thác khoa học, tránh chạy theo số lượng thuần túy mà xem nhẹ chất lượng trải nghiệm và công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn hồn cốt di sản.

TS. Nguyễn Thuận Quý, Khoa Văn hóa - Du lịch và Công tác xã hội - Trường Đại học Đồng Tháp tham luận tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia, doanh nghiệp có nhiều tham luận xung quanh 4 nhóm nội dung chính: Nhận diện, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa bản địa, hệ thống di tích lịch sử - văn hóa và làng nghề truyền thống; phát triển các mô hình du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng theo hướng xanh, tuần hoàn và bền vững; xây dựng, định vị thương hiệu điểm đến gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa - du lịch; hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, xã hội hóa và huy động nguồn lực phát triển kinh tế di sản.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Tổng Giám đốc Rustic Hospitality Group tham luận tại hội thảo.

Các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện doanh nghiệp cũng có nhiều góc nhìn sâu sắc, tâm huyết tập trung làm rõ quan điểm “bảo tồn sống” đối với các di sản và làng nghề trăm năm; đề xuất giải pháp đưa di sản hòa nhập vào nhịp sống đương đại thông qua nghệ thuật kể chuyện văn hóa (storytelling) và trải nghiệm thực cảnh.

TS. Lê Thị Thanh Thảo, Trường Đại học Tiền Giang tham luận tại hội thảo.

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu kiến nghị tỉnh cần có cơ chế tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, đất đai đa mục đích cho du lịch nông nghiệp; chuẩn hóa bộ tiêu chí “Du lịch Xanh”; sớm hình thành cơ chế hợp tác công - tư trong trùng tu, tôn tạo di tích; đồng thời xây dựng chính sách chia sẻ lợi ích công bằng, đặt người dân và nghệ nhân vào vị trí chủ thể trung tâm của chuỗi giá trị du lịch.

Đại diện Hội quán cùng nhau làm du lịch tại Sa Đéc phát biểu thảo luận.

Phát biểu tổng luận hội thảo, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Võ Phạm Tân, trân trọng cảm ơn sự đóng góp đầy trách nhiệm thông qua các báo cáo tham luận chuyên sâu, cùng nhiều ý kiến trao đổi thẳng thắn, đa chiều của đại biểu đến từ các cơ quan quản lý, các trường đại học, các hội nghề nghiệp, doanh nghiệp lữ hành và đại diện cộng đồng làm du lịch.

Đồng chí Võ Phạm Tân cho biết, ngay sau Hội thảo, Sở VH,TT&DL tỉnh Đồng Tháp sẽ tổng hợp và chắt lọc toàn bộ các luận điểm khoa học, các mô hình hay và kiến nghị tâm huyết của quý vị đại biểu để xây dựng báo cáo chuyên đề, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các cơ chế, đề án cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển văn hóa - du lịch Đồng Tháp theo hướng xanh, bền vững và giàu bản sắc trong giai đoạn tới.