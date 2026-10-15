Đồng Tháp: Tín dụng chính sách tạo động lực phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội

Mở rộng nguồn vốn, tạo sinh kế, việc làm

Bám sát chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và mục tiêu phát triển của tỉnh, NHCSXH tỉnh Đồng Tháp triển khai đồng bộ các chương trình tín dụng chính sách, tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm nguồn vốn sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả.

NHCSXH tỉnh Đồng Tháp triển khai đồng bộ các chương trình tín dụng chính sách, bảo đảm nguồn vốn sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả.

Trong 9 tháng năm 2026, tổng nguồn vốn của NHCSXH tỉnh đạt 14.123 tỷ đồng, tăng hơn 2.294 tỷ đồng, tương đương 19,4% so với đầu năm. Tổng dư nợ đạt hơn 14.081 tỷ đồng, với 268.021 hộ vay, gồm 5.502 Tổ TK&VV. Dư nợ tăng hơn 2.283 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch tăng trưởng được giao.

Cùng với nguồn vốn Trung ương, Đồng Tháp quan tâm bố trí ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH. Theo Quyết định số 46/2026/QĐ-UBND, nguồn vốn này được quản lý, sử dụng đúng đối tượng, đúng mục đích và tiếp tục quay vòng hỗ trợ người nghèo, các đối tượng chính sách.

Đáng chú ý, nguồn vốn tín dụng chính sách ngày càng gắn với mục tiêu tạo sinh kế, việc làm. Trong 9 tháng đầu năm, chương trình cho vay giải quyết việc làm đã hỗ trợ 35.348 lao động tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; 1.521 lao động vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Đồng thời, 1.028 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được vay vốn sản xuất, kinh doanh.

Nguồn vốn ưu đãi đã tạo thêm điều kiện để người dân đầu tư sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ, mở rộng việc làm, nâng thu nhập và từng bước ổn định sinh kế. Hiệu quả tín dụng chính sách vì vậy không chỉ được đo bằng quy mô giải ngân, mà còn thể hiện qua số việc làm được tạo ra, số hộ vươn lên và khả năng tự chủ kinh tế của người dân.

Trong năm 2025 và 9 tháng năm 2026, các chương trình tín dụng ưu đãi đã góp phần giúp 4.439 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo; giải quyết việc làm cho hơn 55.860 lao động. Nguồn vốn cũng hỗ trợ hàng chục nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học tập, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lan tỏa giá trị an sinh xã hội

Bên cạnh hỗ trợ sản xuất và việc làm, tín dụng chính sách còn trực tiếp cải thiện điều kiện sống của người dân. Trong 9 tháng năm 2026, nguồn vốn ưu đãi đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, nâng cấp 29.673 công trình nước sạch và vệ sinh ở khu vực nông thôn; 57 hộ được vay vốn xây dựng nhà ở xã hội.

Trong năm 2025 và 9 tháng năm 2026, số công trình nước sạch và nhà vệ sinh hợp chuẩn được hỗ trợ lên tới 65.510 công trình; đồng thời 135 hộ gia đình, người lao động có thu nhập thấp được vay vốn nhà ở xã hội để mua, xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở.

Đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục là điểm tựa để các em duy trì việc học. Riêng 9 tháng đầu năm 2026, có 2.892 lượt học sinh, sinh viên được vay vốn trang trải chi phí học tập.

Một điểm mới giàu ý nghĩa xã hội là chương trình cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù. Trong 9 tháng đầu năm, 130 hộ được vay vốn sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm; 14 người sau cai nghiện ma túy được vay 1,6 tỷ đồng. Chính sách này góp phần ổn định cuộc sống, tạo cơ hội tái hòa nhập cộng đồng, giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở.

Trụ sở NHCSXH tỉnh Đồng Tháp

Gắn tín dụng chính sách với phát triển bền vững

Hiệu quả tín dụng chính sách tại Đồng Tháp không chỉ đến từ nguồn vốn mà còn từ phương thức tổ chức thực hiện. NHCSXH tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn người vay sử dụng vốn đúng mục đích, kịp thời tháo gỡ khó khăn. Mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn tiếp tục là cầu nối đưa chính sách đến từng khu dân cư, giúp công tác bình xét, giải ngân, kiểm tra sử dụng vốn và đôn đốc trả nợ sát thực tế hơn.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, NHCSXH tỉnh chú trọng duy trì hoạt động tín dụng thông suốt, hoàn thiện quy chế, nâng cao năng lực Tổ tiết kiệm và vay vốn, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực nông thôn.

Thời gian tới, NHCSXH tỉnh tiếp tục triển khai Kế hoạch số 23-KH/TU, Kế hoạch số 752/KH-UBND và thực hiện Quyết định số 1560/QĐ-TTg về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách trong giai đoạn mới. Trọng tâm là tăng cường nguồn lực, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Thực tế cho thấy, tín dụng chính sách đang tạo tác động đa chiều, vừa hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, vừa cải thiện nhà ở, nước sạch, điều kiện học tập và hỗ trợ các nhóm yếu thế. Khi gắn với kiểm tra, giám sát và hướng dẫn sử dụng vốn, mỗi khoản vay không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt mà còn nâng cao khả năng tự chủ của người dân.

NHCSXH tỉnh Đồng Tháp khẳng định vai trò là kênh dẫn vốn đặc thù, đưa chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống

Với dư nợ hơn 14.081 tỷ đồng và hàng trăm nghìn hộ tiếp cận vốn, NHCSXH tỉnh Đồng Tháp tiếp tục khẳng định vai trò là kênh dẫn vốn đặc thù, đưa chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống, góp phần giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.