Đồng Tháp: Tìm thấy chủ nhân của xe máy rơi xuống mương nước

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 11/10, trong lúc cắt cỏ trên tuyến đê bao sông Cửa Tiểu, tỉnh Đồng Tháp, một người dân phát hiện một chiếc nón bảo hiểm cùng một chiếc dép nằm gần khu vực cách phà Bến Chùa khoảng 700 m.

Nghi ngờ có người gặp nạn rơi xuống mương nước, người dân đã trình báo cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh.

Chiếc xe máy được tìm thấy. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp nhanh chóng phối hợp triển khai tìm kiếm. Trong quá trình rà soát hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy mang biển kiểm soát 66G1-132.27 nằm dưới mương nước.

Từ các thông tin thu thập được, công an tiến hành xác minh và sau đó xác định được chủ nhân của phương tiện.

Ngày 25/10, Công an xã Tân Phú Đông cho biết chủ sở hữu chiếc xe máy biển số 66G1-132.27 đã đến cơ quan công an làm việc sau khi phương tiện này được tìm thấy dưới mương nước.

Qua xác minh ban đầu, người điều khiển xe vào thời điểm xảy ra vụ việc là chồng của chị Trần Huỳnh N.

Theo trình bày, khuya 10/10, người này trên đường giao gà cho khách thì bị té ngã do trời tối và không thông thạo tuyến đường. Cú ngã khiến xe máy rơi xuống mương nước ven đường.

Sau đó, do không xác định được chính xác vị trí xảy ra sự cố, người đàn ông đã bỏ lại xe tại hiện trường rồi đi về. Những ngày sau, dù có ý định tìm lại phương tiện nhưng do ở địa phương khác đến và không nhớ rõ nơi bị ngã nên việc tìm kiếm không thành.

Việc tìm được chủ sở hữu chiếc xe đã giúp giải tỏa lo ngại về khả năng có người mất tích hoặc gặp nạn tại khu vực mương nước ven đê bao sông Cửa Tiểu.

Hiện vụ việc đã được cơ quan chức năng làm rõ, chiếc xe máy được xác định rơi xuống mương do tai nạn tự ngã trong quá trình lưu thông vào ban đêm.