Đồng Tháp: Tìm thấy 71 hài cốt liệt sĩ trong vườn sầu riêng

Khu vực tìm kiếm hiện là vườn sầu riêng rộng gần 3 công của bà Lê Thị Đón, với hơn 100 gốc sầu riêng từ 3 - 15 năm tuổi. Để phục vụ công tác tìm kiếm, lực lượng chức năng đã huy động 15 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 máy múc, triển khai đào tìm từ ngày 30-8 đến nay.

Đội K91 triển khai đào tìm khu vực này từ ngày 30-8 đến nay.

Ghi nhận ngày 22-9, lực lượng chức năng tiếp tục sử dụng phương tiện cơ giới mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực Nghĩa trang tạm Bình Hòa A. Một số cây sầu riêng gần 10 năm tuổi được cưa hạ để phục vụ việc đào tìm. Dự kiến, công tác tìm kiếm tại khu vực này sẽ tiếp tục trong khoảng 2 - 3 ngày.

Trước đây, mảnh đất này là Nghĩa trang tạm Bình Hòa A.

Theo Thượng tá Võ Thành Dẫn, Đội trưởng Đội K91, trong ngày 21-9, đơn vị tiếp tục phát hiện, quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 3 bộ được tìm thấy tại khu vực Nghĩa trang tạm Bình Hòa A, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập tại khu vực này lên 71 bộ. Hai bộ còn lại được phát hiện tại ấp Bình Long, xã Chợ Gạo.

Qua kiểm tra, các hài cốt chưa xác định được danh tính. Một số hài cốt còn được bọc, buộc bằng bạt tăng, mảnh vải và quần áo. Đội K91 đã tiến hành bảo quản theo quy định, phục vụ các bước xác minh, giám định danh tính sau này.

Hơn 100 gốc sầu riêng được đốn hạ để phục vụ việc đào tìm hài cốt liệt sĩ.

Hiện nay, Đội K91 tiếp tục tìm kiếm tại khu vực Nghĩa trang tạm Kim Sơn (ấp Hội, xã Kim Sơn).

Tại Campuchia, lực lượng làm nhiệm vụ của Đội K91 tiếp tục mở rộng đào tìm tại xã Chaech, huyện KamChay Mia, tỉnh Prey Veng; đến nay chưa phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ.

Từ đầu giai đoạn XXVI (2026 - 2027) đến ngày 21-9, Đội K91 đã tìm kiếm, quy tập được 152 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong khuôn khổ “Chiến dịch 500 ngày đêm”, tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập đến nay là 220 bộ.