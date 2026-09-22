Đồng Tháp tìm kiếm, quy tập 71 bộ hài cốt liệt sĩ trong vườn sầu riêng

Lực lượng Đội K91 tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong vườn sầu riêng sáng 22/9. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Theo báo cáo của Đội K91, trong ngày 21/9, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập thêm 5 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, trong đó 3 hài cốt được phát hiện tại khu vực Nghĩa trang Bình Hòa A, ấp Bình Hòa, xã Ngũ Hiệp; nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập lên 71 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực này; 2 hài cốt còn lại được tìm thấy tại ấp Bình Long, xã Chợ Gạo.

Các hài cốt đều chưa xác định được danh tính. Một số hài cốt còn có gói, buộc bằng bạt tăng, mảnh vải quần áo. Đội K91 đã tiến hành bảo quản theo quy định.

Lực lượng Đội K91 tỉ mỉ tìm đồng đội còn nằm lại ở vườn sầu riêng ở xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Tại Campuchia, bộ phận thực hiện nhiệm vụ của Đội K91 tiếp tục mở rộng phạm vi đào tìm tại ấp TroPang Thlok, xã Chaech, huyện KamChay Mia, tỉnh Prey Veng nhưng chưa phát hiện hài cốt liệt sĩ.

Tính từ đầu giai đoạn 26 (2026-2027) đến nay, Đội K91 đã tìm kiếm, quy tập được 152 hài cốt liệt sĩ. Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập đến nay là 220.

Đội K91 mong sớm đưa các liệt sĩ về với đồng đội, gia đình. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Ngày 22/9, Đội K91 tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại khu vực Nghĩa trang tạm Bình Hòa A, ấp Bình Hòa và Nghĩa trang tạm Kim Sơn, ấp Hội (xã Kim Sơn). Bộ phận thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia tiếp tục đào tìm tại khu vực ấp TroPang Thlok, xã Chaech, huyện KamChay Mia, tỉnh Prey Veng.

Chủ vườn tự nguyện hiến vườn sầu riêng để Đội K91 quy tập hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Theo Thượng tá Võ Thành Dẫn, khu vực nghĩa trang cũ hiện đã trở thành vườn sầu riêng của một hộ dân. Khi biết lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chủ vườn đã nhiệt tình phối hợp, tạo điều kiện để Đội K91 thực hiện nhiệm vụ.