Lực lượng Công an phường Cai Lậy kiểm tra xe vận chuyển 123 con heo nhiễm virus dịch tả heo châu Phi. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Theo Công an phường Cai Lậy, ngày 19/11, đơn vị tiếp nhận tin báo của người dân về việc có nhóm người vận chuyển heo hơi nghi mắc bệnh dịch tả heo châu Phi từ thành phố Đồng Nai về khu vực chợ Tam Long (khu phố Tam Long, phường Cai Lậy) để tiêu thụ.

Sau đó, Công an phường tiến hành kiểm tra xe ô-tô tải biển số 60C-366.89 đang đậu trên đường Nguyễn Văn Tiếp, thuộc khu phố Tam Long. Lúc này, trên xe có 123 con heo được vận chuyển bằng thùng xe hai tầng.

Tại thời điểm kiểm tra, những người liên quan không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc và giấy chứng nhận kiểm dịch động vật đối với số heo trên.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy đàn heo nhiễm bệnh theo quy định. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Qua xác minh, tài xế lái xe là Điểu Văn Cường, sinh ngày 7/9/1988, thường trú thành phố Đồng Nai và đi cùng xe có Nguyễn Văn Chơn, sinh 1/1/1987, nơi thường trú thành phố Cần Thơ

Làm việc với cơ quan Công an, Điểu Văn Cường khai nhận lái xe thuê cho chủ phương tiện là Đinh Văn Hưng. Theo yêu cầu của Hưng, Cường lái xe đến địa bàn thành phố Đồng Nai nhận heo và đi cùng Nguyễn Văn Chơn về giao tại khu vực chợ Tam Long.

Công an phường Cai Lậy cho biết, Nguyễn Văn Chơn đã thừa nhận là chủ số heo trên. Số heo này được Chơn mua của một người tên Bảo (chưa rõ thân nhân, lai lịch) tại khu vực Sơn Lộc, thành phố Đồng Nai với giá 28.000 đồng/kg. Tổng trọng lượng khoảng 3,4 tấn, trị giá 97 triệu đồng.

Tiêu hủy 123 con heo nhiễm dịch tả châu Phi theo quy định. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Sau đó, Nguyễn Văn Chơn dự định bán lại cho một người dân ngụ khu phố Mỹ Trang, phường Cai Lậy, với giá 32.000 đồng/kg. Quá trình mua bán, vận chuyển không thực hiện khai báo thú y và kiểm dịch theo quy định.

Công an phường Cai Lậy phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành của Ủy ban nhân dân phường Cai Lậy và cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra, lấy mẫu số heo gửi Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương II (Cục Chăn nuôi và Thú y) để xét nghiệm.

Đến chiều 21/11, kết quả xét nghiệm xác định toàn bộ số heo trên dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Căn cứ kết quả xác minh, ngày 21/11, Ủy ban nhân dân phường Cai Lậy đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Chơn về hành vi vận chuyển động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ và không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật theo quy định. Tổng số tiền phạt là 12,5 triệu đồng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng tiến hành tiêu hủy toàn bộ 123 con heo theo quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật.