Đồng Tháp: Tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý bến thủy, khai thác cát trái phép

Thực hiện Kế hoạch số 1105/KH-C08-PC8 và Điện số 14/ĐK:HT của Cục Cảnh sát giao thông về mở cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý các phương tiện gắn thiết bị bơm, hút cát sỏi và phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng chính quyền các xã Tân Phú Đông, Tân Thới, Bình Ninh, Long Bình, Vĩnh Hữu... cùng với Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực III, Chi cục Thủy sản, Đồn Biên phòng Phú Tân và các lực lượng chức năng triển khai đồng loạt lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến sông, kinh, rạch trọng điểm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm.

Xử lý phương tiện vận chuyển cát không rõ nguồn gốc.

Song song với cao điểm xử lý phương tiện bơm hút cát, lực lượng chức năng cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát để phát hiện, xử lý bến thủy nội địa không phép hoặc đã hết hiệu lực giấy phép nhưng vẫn hoạt động đón, trả khách, bốc xếp hàng hóa. Các đơn vị phối hợp rà soát, lập danh sách, kiên quyết yêu cầu chủ bến chấm dứt hoạt động trái quy định; đồng thời, hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp phép, gia hạn theo đúng quy định pháp luật.

Không chỉ tập trung xử lý bến thủy vi phạm, lực lượng chức năng còn mở rộng địa bàn kiểm soát sang hoạt động đánh bắt thủy sản trái phép. Công an các xã phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Chi cục Thủy sản tỉnh và Đồn Biên phòng Phú Tân đẩy mạnh rà soát, lập danh sách các đối tượng có dấu hiệu sử dụng công cụ kích điện đánh bắt thủy sản...

Tháo dỡ phương tiện gắn thiết bị bơm, hút cát.

Mặt khác, các địa phương cũng chủ động rà soát những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường bộ, đường thủy như: Đoạn đường cong, khuất tầm nhìn, khu vực đông dân cư, nút giao nguy hiểm, điểm neo đậu phương tiện tự phát... để kiến nghị khắc phục kết cấu hạ tầng, lắp đặt biển báo, phát quang tầm nhìn; đồng thời, tăng cường tuần tra tại các điểm nguy cơ cao trong thời gian chưa được xử lý dứt điểm.

Tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông các bến phà ngang sông.

Bên cạnh công tác xử lý, lực lượng chức năng chú trọng tuyên truyền đến chủ bến, chủ phương tiện và người dân tham gia giao thông đường thủy về việc chấp hành quy định đăng ký, đăng kiểm phương tiện, trang bị áo phao, dụng cụ cứu sinh; không chở quá số người quy định; không sử dụng bến tự phát, bến chưa đủ điều kiện hoạt động.

Người dân được khuyến cáo chỉ sử dụng bến khách ngang sông, phương tiện đã được cấp phép, chủ động trang bị áo phao và không lên phương tiện khi người điều khiển có dấu hiệu sử dụng rượu, bia.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thủy trao áo phao cho người dân có phương tiện thủy.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Tháp tiếp tục bám sát các kế hoạch, chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương duy trì tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, hướng đến mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông đường thủy, đường bộ trên địa bàn trong những tháng cuối năm.