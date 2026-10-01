Đồng Tháp tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục sau sắp xếp

Quang cảnh buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc còn có đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở GD&ĐT báo cáo, 9 tháng đầu năm 2026, ngành Giáo dục tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trọng tâm là sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, kiện toàn tổ chức bộ máy, chuẩn bị các điều kiện năm học 2026 - 2027, triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nâng cao chất lượng giáo dục và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục cơ bản hoàn thành, số đầu mối giảm từ 1.075 xuống còn 375 cơ sở. Hoạt động dạy học được duy trì ổn định, không để gián đoạn quyền học tập của người học. Năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh có 658.680 trẻ em, học sinh, học viên ở các cấp học.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng với ổn định mạng lưới, ngành Giáo dục tập trung bảo đảm các điều kiện dạy và học; cơ sở vật chất, thiết bị tiếp tục được đầu tư, sửa chữa. Các cơ sở giáo dục đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường dạy học phân hóa, thực hành, trải nghiệm, nghiên cứu khoa học và giáo dục STEM/STEAM.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Quang Trí phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác chuyển đổi số được chú trọng với việc triển khai phần mềm quản lý nhà trường, cơ sở dữ liệu ngành, học bạ số, kho học liệu số, bài giảng điện tử và ngân hàng câu hỏi. Ngành đặt mục tiêu 100% cơ sở giáo dục triển khai học bạ số, hướng tới vận hành chính thức trên phạm vi toàn tỉnh từ năm 2027.

Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được triển khai theo lộ trình. Toàn tỉnh hiện có 195/364 trường thuộc diện rà soát được công nhận đạt chuẩn quốc gia, chiếm 53,57%. Sở GD&ĐT đang xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng năm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu vào năm 2030.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn đề nghị Sở GD&ĐT tiếp tục phát huy kết quả đạt được, rà soát, xây dựng bản đồ số về giáo dục toàn tỉnh, cập nhật đầy đủ dữ liệu về trường, lớp, học sinh, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, phòng học bộ môn... phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Giáo dục xây dựng lộ trình nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia; đồng thời xây dựng đề án phát triển đội ngũ nhà giáo giai đoạn 2026 - 2030, bảo đảm đủ về số lượng, mạnh về chất lượng và hợp lý về cơ cấu, chủ động điều tiết, bố trí giáo viên phù hợp với nhu cầu từng môn học, cấp học và địa bàn.

Nhấn mạnh vai trò của đội ngũ nhà giáo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn cho rằng đầu tư cho giáo viên chính là đầu tư cho chất lượng giáo dục và tương lai của tỉnh; cần quan tâm thu hút, phát huy đội ngũ giáo viên giỏi, học sinh giỏi. Đồng thời, ngành nghiên cứu xây dựng đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống dữ liệu giáo dục liên thông, an toàn, từng bước ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, dạy và học. Giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới theo hướng gắn đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp, thị trường lao động và định hướng phát triển của tỉnh.

Sở GD&ĐT cụ thể hóa các định hướng thành đề án, kế hoạch có lộ trình, xác định rõ nguồn lực và nhiệm vụ, ưu tiên những nội dung cấp thiết để triển khai ngay trong năm học 2026 - 2027, tạo nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.