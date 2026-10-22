Đồng Tháp: Tiếp tục lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính
Thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, sáng 22-10, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đồng Tháp) phối hợp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), Công ty GeneViet và các đơn vị liên quan tổ chức thu nhận mẫu ADN đợt 2 năm 2026 cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.
Đợt này, lực lượng chức năng thành lập 6 tổ công tác, triển khai lấy mẫu tại 26 điểm trên địa bàn 102 xã, phường, với hơn 2.000 thân nhân liệt sĩ. Trước khi lấy mẫu, các trường hợp đều được xác thực thông tin nhằm bảo đảm chính xác về nhân thân và quan hệ huyết thống theo dòng mẹ.
Ngay trong ngày đầu triển khai, các tổ công tác đã thu nhận gần 600 mẫu ADN tại 38 xã, phường. Hoạt động diễn ra liên tục đến hết ngày 24-10, góp phần phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng tìm kiếm người thân của các gia đình.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/dong-thap-tiep-tuc-lay-mau-sinh-pham-adn-than-nhan-liet-si-chua-xac-dinh-danh-tinh-a246476.html