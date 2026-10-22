Đồng Tháp: Tiếp tục lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính

Thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính lấy mẫu sinh phẩm tại điểm phường Mỹ Tho.

Đợt này, lực lượng chức năng thành lập 6 tổ công tác, triển khai lấy mẫu tại 26 điểm trên địa bàn 102 xã, phường, với hơn 2.000 thân nhân liệt sĩ. Trước khi lấy mẫu, các trường hợp đều được xác thực thông tin nhằm bảo đảm chính xác về nhân thân và quan hệ huyết thống theo dòng mẹ.

Thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính lấy mẫu sinh phẩm tại điểm phường Mỹ Tho.

Ngay trong ngày đầu triển khai, các tổ công tác đã thu nhận gần 600 mẫu ADN tại 38 xã, phường. Hoạt động diễn ra liên tục đến hết ngày 24-10, góp phần phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng tìm kiếm người thân của các gia đình.