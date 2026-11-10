Đồng Tháp tiếp sức người từng lầm lỗi làm lại cuộc đời

Chiều 10/11, Công an tỉnh Đồng Tháp và Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp thực hiện chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù và người sau cai nghiện ma túy, giai đoạn 2026-2030.

Hiện nay, Công an tỉnh đang quản lý khoảng 8.700 người chấp hành xong án phạt tù và người sau cai nghiện ma túy. Trên cơ sở kết quả đạt được, đồng thời tiếp tục triển khai các chính sách mới của Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, việc ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu và phát huy hiệu quả.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, phát biểu tại lễ ký kết.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh tiếp tục triển khai chương trình đến các đơn vị trực thuộc; hướng dẫn cụ thể quy trình, hồ sơ, thủ tục vay vốn, tạo điều kiện thuận lợi để người đủ điều kiện tiếp cận nguồn vốn. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan gắn hỗ trợ tín dụng với tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, hỗ trợ xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp; thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc sử dụng vốn vay, bảo đảm đúng mục đích.

Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các ngân hàng trên địa bàn tỉnh tăng cường phối hợp trong đào tạo nghề, kết nối việc làm, tham mưu nguồn lực thực hiện chính sách và hỗ trợ người vay tiếp cận các dịch vụ tài chính, ngân hàng an toàn, thuận lợi.

Công an tỉnh Đồng Tháp và Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp ký kết Chương trình phối hợp.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp xã tăng cường phối hợp với các ngành có liên quan trong rà soát, lập danh sách, hướng dẫn đối tượng đủ điều kiện vay vốn; phối hợp thực hiện giải ngân, kiểm tra và thu hồi vốn vay theo quy định. Các đơn vị chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích, điều kiện, quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia chính sách tín dụng.

Việc thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp phải gắn với công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù và người sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng. Qua đó, tạo điều kiện để những người từng lầm lỗi có việc làm, thu nhập ổn định, phòng ngừa tái phạm tội, tái nghiện ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.