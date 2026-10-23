Đồng Tháp tiếp nhận 32 công dân trở về từ Campuchia

Ngày 23/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa phối hợp với lực lượng chức năng tiếp nhận 32 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia trao trả tại Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (xã Tân Hộ Cơ).

Các công dân gồm 5 nữ và 27 nam, có hộ khẩu thường trú tại 15 tỉnh, thành trên cả nước (tỉnh Đồng Tháp có 1 trường hợp). Các công dân này khai nhận sang Campuchia chủ yếu làm việc tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ như karaoke, nhà hàng và làm các công việc lao động, làm thuê khác. Trong số đó, có 2 người từng có tiền án.

Các công dân trở về từ Campuchia làm thủ tục tại khu vực cửa khẩu.

Qua sàng lọc, cơ quan chức năng xác định không có trường hợp nào là nạn nhân hoặc nghi là nạn nhân của mua bán người.

Phần lớn công dân xuất cảnh hợp pháp bằng hộ chiếu; tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp xuất cảnh trái phép qua khu vực biên giới ở một số tỉnh. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp xuất cảnh trái phép theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng xác định không có trường hợp nào là nạn nhân hoặc nghi là nạn nhân của mua bán người.

Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân tuyệt đối không xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; cảnh giác với lời mời chào “việc nhẹ, lương cao”, không tiếp tay cho tội phạm mua bán người, tội phạm ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật khác tại khu vực biên giới. Người dân chỉ xuất cảnh khi có hộ chiếu, thị thực (visa) hoặc giấy tờ hợp lệ khác theo quy định, nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.