Hoạt động hiến máu tình nguyện thu hút sự hưởng ứng của đông đảo sinh viên Trường Đại học Tiền Giang.

Hoạt động nhằm hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23-11-1946 - 23-11-2026); đồng thời, phát huy tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội và sức trẻ trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Tại chương trình, Ban Tổ chức phối hợp với Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ tổ chức tiếp nhận máu tình nguyện. Hoạt động thu hút sự tham gia của cán bộ, giảng viên, đoàn viên, thanh niên, sinh viên và người dân. Kết quả, Ban Tổ chức tiếp nhận được 125 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

Theo kế hoạch, chiều cùng ngày, lực lượng cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ, đoàn viên, thanh niên và sinh viên ra quân vệ sinh môi trường tại khu vực trước cổng Trường Đại học Tiền Giang và một số tuyến đường, khu vực công cộng lân cận.

Các lực lượng tham gia thu gom, phân loại rác, tập kết đúng nơi quy định; đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, hạn chế rác thải nhựa, không xả rác bừa bãi.