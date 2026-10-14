Đồng Tháp thực hiện các bước sử dụng khu 'đất vàng' 4 mặt tiền để làm công viên

Khu đất có mặt tiền tiếp giáp giữa đường Hùng Vương và Thủ Khoa Huân. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp tham mưu dự thảo tờ trình của Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp để trình Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp xem xét phương án đầu tư Công viên cây xanh tại khu đất Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang cũ; phối hợp Ủy ban nhân dân phường Mỹ Tho thống nhất bằng văn bản về nội dung điều chỉnh các quy hoạch có liên quan.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cũng giao Ủy ban nhân dân phường Mỹ Tho khẩn trương thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch có liên quan đối với khu đất này (nếu có), bảo đảm đúng quy định.

Đối với hiện trạng các công trình tại Bệnh viện đa khoa Tiền Giang cũ, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp giao Sở Xây dựng Đồng Tháp rà soát, báo cáo cụ thể tình trạng các công trình, hạng mục như: khoa, phòng, trung tâm…; đề xuất những công trình đủ niên hạn tháo dỡ trong năm 2026. Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp xây dựng kế hoạch triển khai tháo dỡ các công trình, hạng mục đủ điều kiện.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính Đồng Tháp được yêu cầu khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp bố trí vốn chuẩn bị đầu tư dự án Công viên cây xanh tại khu đất Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang cũ theo quy định.

Khu vực Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cũ có kế hoạch làm Công viên cây xanh. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Trước đó, ngày 4/11/2025, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp đã ban hành Thông báo số 45, thống nhất chủ trương chuyển chức năng sử dụng khu đất Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang cũ thành Công viên cây xanh.

Khu đất có diện tích rộng gần 2,75ha, nằm tại vị trí trung tâm phường Mỹ Tho, tiếp giáp các tuyến đường Hùng Vương, Rạch Gầm, Thủ Khoa Huân và Trương Định. Với vị trí đắc địa, việc chuyển đổi công năng khu đất thành công viên cây xanh được kỳ vọng góp phần bổ sung không gian xanh, tạo cảnh quan đô thị và nâng cao chất lượng không gian công cộng phục vụ người dân.