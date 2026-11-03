Đồng Tháp thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất

Đồng chí Nguyễn Văn Đậm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp chủ trì hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Văn Đậm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe các chuyên gia, nhà khoa học trình bày nhiều nội dung nghiên cứu và ứng dụng có tính thực tiễn. Trong đó, đại diện Đại học Cần Thơ giới thiệu quy trình kỹ thuật nuôi giun nhiều tơ (rươi); đại diện Viện Cây ăn quả miền Nam trình bày kết quả tuyển chọn và giới thiệu các giống mãng cầu xiêm mới có đặc tính tốt, khả năng thích nghi cao.

Quang cảnh đại biểu tham dự hội thảo.

Bên cạnh đó, đại diện Trường Thủy sản - Đại học Cần Thơ chia sẻ về ứng dụng công nghệ tuần hoàn trong ương giống và nuôi lươn đồng thương phẩm quy mô nông hộ.

Đại diện Phòng Khoa học thuộc Sở Khoa học - Công nghệ giới thiệu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã và đang triển khai, những thành tựu và hạn chế tại vùng phía Đông của tỉnh.

Phòng Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thuộc Sở Khoa học - Công nghệ trình bày các chính sách hỗ trợ và giải pháp duy trì, phát triển nhãn hiệu cộng đồng tại vùng phía Đông của tỉnh.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Triều, Trường Thủy sản - Đại học Cần Thơ trình bày kết quả nghiên cứu tại hội thảo.

Thông qua hội thảo, nhằm giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã được triển khai; đồng thời, đẩy mạnh hoạt động chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp cho người dân, đoàn viên, thanh niên tại địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện thu nhập và đời sống của người dân.