Đồng Tháp thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, địa phương, các đơn vị chuyên môn, nhà khoa học, cùng đại diện hộ nông dân sản xuất, kinh doanh và đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Đại biểu trình bày các nội dung tại hội thảo.

Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của khoa học, công nghệ đối với phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời thúc đẩy chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống người dân. Đây cũng là dịp tăng cường mối liên hệ, hợp tác giữa ngành Khoa học và Công nghệ với địa phương, phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học vào thực tiễn.

Quang cảnh Hội thảo khoa học giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ năm 2026

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe trình bày nhiều tham luận thiết thực, tập trung vào những vấn đề gắn với nhu cầu phát triển sản xuất của tỉnh. Trong đó, các nội dung về nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã và đang triển khai, thành tựu và hạn chế tại vùng trung tâm dọc sông Tiền; chính sách hỗ trợ, giải pháp duy trì và phát triển nhãn hiệu cộng đồng được các báo cáo viên giới thiệu, trao đổi.

Hộ dân tham gia hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tham gia thảo luận tại Hội thảo

Bên cạnh đó, hội thảo giới thiệu kết quả nghiên cứu chọn tạo giống cá điêu hồng tăng trưởng nhanh; các giải pháp phòng, trị bệnh, nâng cao hiệu quả nuôi cá điêu hồng và cá trắm cỏ. Nội dung ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ nhằm nâng cao giá trị sản phẩm ong mật cũng được trình bày, góp phần mở ra hướng tiếp cận mới trong nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm nông nghiệp.

Các tham luận cung cấp thêm thông tin, kiến thức chuyên môn về nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất. Qua đó, giúp người dân, đoàn viên, thanh niên tiếp cận các giải pháp kỹ thuật phù hợp, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, hướng đến phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu trao đổi, thảo luận, đặt câu hỏi với chủ trì hội thảo và các báo cáo viên về những nội dung được trình bày; đồng thời chia sẻ nhu cầu thực tiễn trong sản xuất, đề xuất giải pháp tăng cường chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tại địa phương.

Thông qua hội thảo, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp tiếp tục tăng cường kết nối với địa phương, nhà khoa học và người dân, góp phần đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất. Qua đó, phát huy vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nâng cao giá trị nông sản, cải thiện đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.