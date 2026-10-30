Đồng Tháp: Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong sản xuất công nghiệp

Đại biểu xem trưng bày các sản phẩm ứng dụng công nghệ tiên tiến giúp tiết kiệm năng lượng trong sản xuất công nghiệp. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Theo Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp, trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, toàn tỉnh hiện có 1.761 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có 120 doanh nghiệp thuộc loại hình cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, nhiều doanh nghiệp có sử dụng lò hơi trong hoạt động sản xuất. Các ngành có nhu cầu sử dụng hơi nước như: Ngành chế biến thực phẩm, sản xuất thức ăn chăn nuôi-thủy sản, chế biến phụ phẩm, may mặc, da giày...

Chi phí nhiên liệu vận hành lò hơi chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí năng lượng, do đó, nếu hệ thống lò hơi không được vận hành đúng quy trình kỹ thuật, bảo trì bảo dưỡng định kỳ và kiểm soát hiệu quả quá trình đốt, doanh nghiệp có thể phải chịu mức tiêu hao nhiên liệu cao, chi phí vận hành lớn, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động và phát sinh khí thải gây ô nhiễm môi trường.

Tại hội thảo, đại biểu cũng nêu những khó khăn trong vận hành lò hơi an toàn, hiệu quả, trong đó có việc thiếu nhân sự chuyên trách, kỹ sư chuyên sâu; doanh nghiệp nhỏ dẫn đến khó tiếp cận công nghệ và giải pháp mới; thiếu kinh phí đầu tư lò hơi mới hoặc giải pháp tiết kiệm năng lượng, nhất là doanh nghiệp nhỏ. Một số doanh nghiệp không đủ mặt bằng nên chưa thể chuyển từ lò đốt dầu sang lò đốt sinh khối.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Đại biểu và đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan cũng đã trình bày các tham luận về giải pháp vận hành lò hơi an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; tối ưu hóa vận hành hệ thống hơi công nghiệp; công nghệ lò hơi hiệu suất cao, phù hợp với tỉnh Đồng Tháp và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; giải pháp xử lý khói bụi lò hơi công nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn quy định; tiết kiệm năng lượng trong hệ thống hơi công nghiệp.

Ông Hồ Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Hội thảo diễn ra trong khuôn khổ thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026.

Hội thảo giúp các doanh nghiệp biết và thực hiện đúng các quy định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, biết được các giải pháp quản lý, giải pháp kỹ thuật về vận hành lò hơi an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, biết được các giải pháp chuyển đổi xanh”.