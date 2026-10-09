Đồng Tháp: Thúc đẩy chuyển đổi số theo hướng thực chất, hiệu quả

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Huỳnh Quang Thái, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh; các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp công nghệ số và đơn vị liên quan.

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu hưởng ứng Ngày CĐS quốc gia (10-10) tỉnh Đồng Tháp năm 2026, đồng chí Huỳnh Minh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ quan, đơn vị, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong việc tổ chức, đồng hành cùng các hoạt động hưởng ứng Ngày CĐS quốc gia năm 2026.

Ở cơ sở, các địa phương cũng đẩy mạnh hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số, thanh toán không dùng tiền mặt, thương mại điện tử, chữ ký số và các dịch vụ trên nền tảng số. Các Tổ Công nghệ số cộng đồng tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng gần dân, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng công nghệ trong đời sống.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được theo dõi phóng sự về kết quả nổi bật trong thực hiện CĐS tỉnh Đồng Tháp, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm giai đoạn 2026 - 2030. Các tham luận tập trung vào những nội dung như: Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt gắn với chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong ngành ngân hàng; phát triển hạ tầng số phục vụ quản trị, điều hành chính quyền địa phương 2 cấp; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong quá trình chuyển đổi số; giải pháp số của các doanh nghiệp viễn thông và số hóa ngành du lịch.

Thông qua các nội dung trao đổi, hội nghị làm rõ những giải pháp phát triển hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu, dịch vụ số và tăng cường kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp công nghệ với người dân. Qua đó, hướng đến nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành, thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh.

Ban Tổ chức phát động Cuộc thi tìm hiểu chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp năm 2026.

Dịp này, Ban Tổ chức phát động Cuộc thi tìm hiểu CĐS tỉnh Đồng Tháp năm 2026. Hoạt động nhằm phổ cập kiến thức, nâng cao nhận thức về CĐS, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân và doanh nghiệp tích cực tìm hiểu, ứng dụng công nghệ, góp phần hình thành công dân số, xã hội số và văn hóa số.