Ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp, phát biểu tại kỳ họp tứ 7 HĐND tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hồng Nhung – TTXVN

Ngày 23/11, HĐND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Kỳ họp thứ 7, kỳ họp chuyên đề thông qua 8 nghị quyết về tài chính và ngân sách như: phân chia thuế giá trị gia tăng ngân sách địa phương; quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2027; quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; quy định về chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện...

Phát biểu tại kỳ họp, các đại biểu kiến nghị đầu tư mở rộng, nâng cấp các cầu trên đường tỉnh 877B, tạo điều kiện cho lưu thông khu vực xã cù lao được thuận lợi, tránh ùn ứ cục bộ; có giải pháp trữ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, kết hợp nuôi thủy sản hoặc bổ trợ nước ngọt cho ao của Tân Thới. Đại biểu Bùi Thái Sơn đề nghị bổ sung hạng mục đê ven biển Tân Phú Đông (dài khoảng 15 km, tổng vốn khoảng 1.700 tỷ đồng) vào danh mục bảo hộ đường ven biển.

Bà Võ Phương Thuỷ, Giám đốc Sở Công Thương Đồng Tháp trình bày nghị quyết về hỗ trợ gia đình lắp đặt điện mặt trời áp mái. Ảnh: Hồng Nhung – TTXVN

Giải trình về vấn đề này, ông Lê Hà Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, hiện tỉnh đã có nghiên cứu bước đầu để đưa vào quy hoạch đê ven biển đảm bảo tính pháp lý và đúng điều kiện theo quy định. Với đề xuất nâng cấp, mở rộng các tuyến đường tỉnh, UBND tỉnh Đồng Tháp sớm cập nhật và điều chỉnh phù hợp khi đủ điều kiện, đồng thời phân biệt giữa quy hoạch chung cấp tỉnh và các quy hoạch liên quan.

Các đại biểu thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hồng Nhung – TTXVN

Bế mạc kỳ họp, ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu UBND tỉnh cùng các đơn vị sở, ngành liên quan và địa phương rà soát, cụ thể hóa các nghị quyết thành kế hoạch triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; xác định cụ thể cơ quan chủ trì, bộ phận trực tiếp phụ trách và đầu mối chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn triển khai.

Cùng với đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện nghị quyết; nghiên cứu xây dựng bảng theo dõi tiến độ đối với từng nhiệm vụ, từng cơ quan, đơn vị để lãnh đạo tỉnh có thể nắm bắt thường xuyên, kịp thời phát hiện những công việc chậm trễ và có biện pháp xử lý.