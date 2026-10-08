Đồng Tháp: 'Thắp lửa' đam mê sáng tạo cho thanh thiếu niên, nhi đồng

Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Tháp lần thứ 19, năm 2026 vừa tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả có mô hình, sản phẩm xuất sắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn trao giải cho các tập thể, cá nhân.

Cuộc thi do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức, thu hút 242 mô hình, sản phẩm dự thi thuộc 4 lĩnh vực: Đồ dùng dành cho học tập; phần mềm tin học; dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; sản phẩm và giải pháp kỹ thuật ứng phó với biến đổi khí hậu, thân thiện với môi trường và phát triển kinh tế.

Theo Ban Tổ chức, mặt bằng chất lượng các sản phẩm dự thi từng bước được nâng lên. Nhiều ý tưởng sáng tạo được các em hiện thực hóa thành mô hình, sản phẩm với sự đầu tư công phu, chú trọng tính sáng tạo và thân thiện với môi trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Ban Tổ chức đã xét chọn 93 mô hình, sản phẩm để trao giải cấp tỉnh, gồm 5 giải nhất, 15 giải nhì, 29 giải ba và 44 giải khuyến khích. Đồng thời, chọn 49 mô hình, sản phẩm đoạt giải Nhất, Nhì, Ba tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 22.

UBND tỉnh Đồng Tháp tặng bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân; Tỉnh đoàn tặng 5 bằng khen. Ban Tổ chức cũng tặng nhiều Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Tháp.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn, điều trân quý nhất của Cuộc thi không chỉ được đo đếm bằng số lượng mô hình, sản phẩm hay giải thưởng, mà quan trọng hơn là đã thắp lên ngọn lửa đam mê khoa học, thúc đẩy tinh thần tìm tòi, kích thích tư duy sáng tạo và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn của thanh thiếu niên, nhi đồng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp, các sở, ngành cùng các em học sinh chụp ảnh lưu niệm.

Để Cuộc thi lần thứ 20, năm 2027 nâng cao chất lượng và lan tỏa sâu rộng hơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn đề nghị Ban Tổ chức khẩn trương chuẩn bị phát động ngay sau Lễ tổng kết; tập trung xây dựng kế hoạch thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh tuyên truyền đến thanh thiếu niên ngoài nhà trường; hỗ trợ cơ sở vật chất, không gian sáng tạo cho các em; tăng cường tập huấn, hướng dẫn nộp hồ sơ trên phần mềm.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp tổng hợp những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, đề xuất cơ chế phối hợp và sử dụng kinh phí phù hợp, đúng quy định.