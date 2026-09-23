Đồng Tháp: Tháo gỡ thủ tục đất đai, xây dựng để nâng khả năng hấp thụ vốn

Ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Tháp ghi nhận sự chủ động của NHNN chi nhánh Khu vực 13 và các TCTD trong kết nối, tháo gỡ khó khăn về vốn. Ảnh: NHNN khu vực 13

Tiếp tục rà soát nhu cầu vốn

Tại Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp năm 2026 với chủ đề “Đồng hành tháo gỡ khó khăn về vốn đối với doanh nghiệp - Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh Đồng Tháp”, vừa tổ chức, ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị ngành Ngân hàng tiếp tục rà soát nhu cầu vốn, công khai điều kiện tín dụng và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.

Lãnh đạo địa phương yêu cầu, các sở, ngành cần tập trung tháo gỡ những vướng mắc về đầu tư, đất đai, xây dựng và thủ tục pháp lý để nâng cao khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp. Doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh cũng cần nâng cao năng lực quản trị, minh bạch tài chính và xây dựng phương án kinh doanh khả thi.

Theo NHNN chi nhánh Khu vực 13, trong 8 tháng đầu năm, các TCTD trên địa bàn đã thực hiện hơn 150 lượt kết nối, đối thoại, gặp gỡ với 2.205 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân trong các lĩnh vực lúa gạo, thủy sản, chế biến nông sản, công nghiệp, logistics, xuất khẩu, du lịch, xây dựng, FDI và OCOP.

Qua các chương trình kết nối, nhiều khách hàng được cho vay mới, tăng hạn mức hoặc đưa vào xem xét, thẩm định. Đã có 48 hợp đồng tín dụng hoặc biên bản ghi nhớ được ký với tổng giá trị cam kết hơn 1.290 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 8/2026, tổng nguồn vốn huy động tại Đồng Tháp đạt trên 225.700 tỷ đồng, tăng 8,42% so với cuối năm 2025; dư nợ tín dụng đạt 255.577 tỷ đồng, tăng 5%.

Đáng chú ý, ở nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), đến cuối tháng 7, dư nợ đạt 33.457 tỷ đồng, tăng 13,7%, với 2.776 khách hàng còn dư nợ. Tín dụng xuất khẩu tăng 33,5%, trong khi tín dụng nông nghiệp, nông thôn chiếm khoảng 59% tổng dư nợ toàn tỉnh.

Ông Phạm Minh Tú, Giám đốc NHNN Khu vực 13 tham gia với lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp và các sở ngành tham quan khu vực giới thiệu các giải pháp tín dụng của ngân hàng tại hội nghị. Ảnh: NHNN khu vực 13

Tín dụng đi sâu hơn vào chuỗi giá trị

Cùng với tháo gỡ các điểm nghẽn ngoài lĩnh vực ngân hàng, một hướng tiếp cận được các TCTD đặt ra là tổ chức dòng vốn theo chuỗi sản xuất, kinh doanh thay vì chỉ xem xét nhu cầu của từng khách hàng riêng lẻ.

Theo ông Huỳnh Văn Huyền, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Tiền Giang, nhu cầu vốn trong lĩnh vực nông nghiệp hiện đã thay đổi khá nhiều. Bên cạnh vốn phục vụ sản xuất của từng hộ, nhu cầu đang mở rộng sang vùng nguyên liệu, hợp tác xã, thu mua, sơ chế, chế biến, xuất khẩu, ứng dụng công nghệ cao và các mô hình nông nghiệp xanh, tuần hoàn.

Vì vậy, ngân hàng xác định cần chuyển dần từ cho vay từng khách hàng sang tài trợ theo chuỗi giá trị. Với ngành hàng trái cây, dòng vốn có thể được xem xét từ vùng nguyên liệu, hợp tác xã đến doanh nghiệp thu mua, cơ sở đóng gói, kho lạnh, logistics và doanh nghiệp xuất khẩu.

Cách tiếp cận này giúp ngân hàng có thêm cơ sở đánh giá dòng tiền, hợp đồng đầu ra và khả năng trả nợ; đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu và người sản xuất ổn định đầu ra. Việc cấp tín dụng theo đó cũng gắn nhiều hơn với phương án kinh doanh, hợp đồng đầu ra, lịch sử tín dụng và mức độ liên kết trong chuỗi.

Tương tự được BIDV Chi nhánh Mỹ Tho đặt ra đối với khu vực FDI và xuất nhập khẩu. Một doanh nghiệp FDI xuất khẩu thường kéo theo nhu cầu vốn của nhà cung cấp, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, vận tải, logistics và các đơn vị dịch vụ. Vì vậy, thay vì chỉ tài trợ doanh nghiệp trung tâm, dòng tín dụng có thể mở rộng từ nhà cung cấp, sản xuất, logistics, xuất khẩu đến dòng tiền thu về.

Ông Nguyễn Văn Trừ, Giám đốc BIDV Chi nhánh Mỹ Tho cho rằng mô hình này đòi hỏi ngân hàng nhìn nhiều hơn vào dòng tiền, hợp đồng, thị trường và năng lực thực hiện dự án thay vì chỉ dựa vào tài sản bảo đảm. Với các dự án lớn, ngân hàng có thể tham gia từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư để cùng doanh nghiệp xây dựng phương án vốn, tiến độ giải ngân và nguồn trả nợ.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Trần Thanh Đức, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp cho rằng, sau hợp nhất, không gian kinh tế của tỉnh rộng hơn, tạo thêm dư địa liên kết giữa các doanh nghiệp. Hiệp hội vì vậy hướng đến tăng kết nối theo ngành nghề và chuỗi, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và tập hợp nhu cầu vốn để kết nối với các TCTD.

Hiện Hiệp hội có hơn 500 hội viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hiệp hội đặt mục tiêu thành lập từ 5-10 chi hội, câu lạc bộ doanh nghiệp theo ngành nghề và tổ chức hoặc phối hợp ít nhất 50 chương trình kết nối đầu tư, xúc tiến thương mại và giao thương.

Diễn biến tín dụng và những đề xuất tại hội nghị cho thấy việc nâng khả năng hấp thụ vốn không chỉ nằm ở phía ngân hàng. Khi các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng và pháp lý được tháo gỡ, trong khi doanh nghiệp nâng tính minh bạch và khả năng liên kết theo chuỗi, các TCTD sẽ có thêm cơ sở để xem xét cấp vốn dựa trên dòng tiền, phương án kinh doanh và đầu ra của dự án, bên cạnh tài sản bảo đảm.