Đồng Tháp tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Chuyển dịch cơ cấu, tạo động lực tăng trưởng mới

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Ngô Chí Cường, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2026 đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng tỷ trọng nông nghiệp còn cao nên việc tạo đột phá về tăng trưởng vẫn gặp không ít khó khăn.

Đồng Tháp sẽ từng bước giảm tỷ trọng nông nghiệp nhưng không làm giảm quy mô sản xuất, đồng thời gia tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Đây là một trong những định hướng quan trọng được tỉnh kiến nghị với Chính phủ nhằm tạo động lực tăng trưởng mới.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Ngô Chí Cường.

Từ nay đến cuối năm, tỉnh tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trên từng lĩnh vực, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng từ 8,21% trở lên, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Trong đó, chú trọng tăng thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng của địa phương.

Trong 10 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt 8.408 triệu USD, tăng 7,51% so với cùng kỳ, bằng 84,09% kế hoạch. Đa số ngành hàng duy trì tăng trưởng so với tháng trước và cùng kỳ; trong đó, nhóm ngành công nghiệp chiếm hơn 98% tổng kim ngạch xuất khẩu. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 4.378 triệu USD, tăng 7,69% so với cùng kỳ, bằng 87,57% kế hoạch năm là 5.040 triệu USD.

Hoạt động thu hút đầu tư của tỉnh Đồng Tháp tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tỉnh Đồng Tháp thu hút 23 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký 10.778 tỷ đồng. Trong đó, có 18 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 7.057 tỷ đồng và 5 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 3.720 tỷ đồng, tương đương 146 triệu USD, chiếm gần 34,5% tổng vốn đăng ký mới.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh có 2.577 doanh nghiệp thành lập mới, bằng 112,7% so với cùng kỳ, đạt 85,9% kế hoạch. Toàn tỉnh hiện có 14.588 doanh nghiệp đang hoạt động.

Thủy, hải sản đông lạnh chế biến ước đạt 664.578 tấn, tăng 21,8% so với cùng kỳ, bằng 91,6% kế hoạch năm.

Tập trung tháo gỡ ba điểm nghẽn lớn

Đồng Tháp xác định ba điểm nghẽn lớn cần tập trung tháo gỡ, gồm: hạ tầng giao thông, logistics chưa đồng bộ; thiếu vật liệu xây dựng, nguồn lực đầu tư và quỹ đất phát triển; các động lực tăng trưởng mới chưa được khai thác tương xứng. Công nghiệp chế biến sâu, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, logistics và năng lượng tái tạo còn nhiều dư địa phát triển. Tuy nhiên, những hạn chế về hạ tầng, quỹ đất và điều kiện đầu tư đang ảnh hưởng đến khả năng khai thác các tiềm năng này.

Tại buổi làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng với lãnh đạo TP Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Đồng Tháp về thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026, chiều 2/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn kiến nghị Chính phủ quan tâm tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, vật liệu xây dựng, quỹ đất và nguồn lực đầu tư, tạo động lực để tỉnh phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn.

Hạ tầng giao thông và logistics chưa đồng bộ đang là một trong những trở ngại lớn đối với sự phát triển của Đồng Tháp. Các tuyến kết nối từ biên giới qua trung tâm tỉnh ra biển Đông, đến TP Hồ Chí Minh và hệ thống cảng biển quốc tế chưa hoàn chỉnh. Đặc biệt, hành lang cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ cần được nâng cao năng lực khai thác, mở rộng đồng bộ để giảm chi phí logistics và thúc đẩy liên kết vùng.

Nguồn cung vật liệu xây dựng, nhất là cát san lấp và đá xây dựng, còn hạn chế; thủ tục chuẩn bị, cấp phép khai thác một số mỏ kéo dài. Nhu cầu đất dành cho công nghiệp, logistics, đô thị và hạ tầng ngày càng lớn, nhưng chỉ tiêu sử dụng đất chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Ngô Chí Cường kiểm tra, khảo sát dự án trên địa bàn.

Để tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, Đồng Tháp kiến nghị Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận, phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch năm 2028; đồng thời sớm xem xét phương án mở rộng cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ từ 4 lên 6 làn xe, bảo đảm kết nối đồng bộ toàn tuyến, đáp ứng nhu cầu vận tải và khả năng cân đối nguồn lực.

Tỉnh cũng đề nghị quan tâm hỗ trợ các dự án cao tốc Dinh Bà – Cao Lãnh; tuyến N1 và cầu Tân Châu – Hồng Ngự; cầu Sa Đéc, cầu Ô Môn. Đáng chú ý, địa phương kiến nghị nghiên cứu, tích hợp vào các quy hoạch liên quan trục giao thông Cao Lãnh – Mỹ Tho – Gò Công – cầu Soài Rạp, kết nối Cần Giờ, Vũng Tàu và hệ thống cảng Cái Mép – Thị Vải. Đây là trục động lực phát triển kinh tế sông Tiền từ biên giới ra biển Đông, góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp, đô thị, logistics và dịch vụ.

Đồng Tháp kiến nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện cơ chế đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, đất đai và thủ tục đầu tư, tạo điều kiện thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp lớn tham gia phát triển công nghiệp, logistics, hạ tầng và năng lượng.

Đẩy nhanh đầu tư công, mở rộng không gian phát triển

Những tháng cuối năm được xác định là giai đoạn tăng tốc, về đích, Với quyết tâm cao nhất, tỉnh Đồng Tháp phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 8,21% trở lên, tạo nền tảng để tiếp tục tăng trưởng hai con số.

Đồng Tháp tập trung rà soát, cập nhật và tổ chức thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV, chi tiết đến từng khu vực, ngành, sản phẩm, dự án và địa bàn; đồng thời khơi thông các động lực tăng trưởng trong nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. Tỉnh chú trọng kích thích tiêu dùng, nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng thời gian lưu trú và doanh thu, hỗ trợ mở rộng thị trường cho các sản phẩm chủ lực.

Đồng Tháp xác định đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong những tháng cuối năm.

UBND tỉnh Đồng Tháp sẽ bám sát tiến độ từng dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng; tập trung triển khai các công trình giao thông trọng điểm, hạ tầng liên kết vùng như: cao tốc Cao Lãnh – An Hữu giai đoạn 1; cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh giai đoạn 1; nâng cấp tuyến Cao Lãnh – Lộ Tẻ; cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ giai đoạn 1; cao tốc đoạn Đức Hòa – Mỹ An; dự án đầu tư xây dựng mở rộng cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận; tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Tiền Giang kết nối tỉnh Long An và tỉnh Bến Tre giai đoạn 1; dự án hạ tầng giao thông đường bộ khu vực Nam sông Tiền và dự án ngọt hóa Gò Công.

Tỉnh cũng đôn đốc 14 dự án hạ tầng khu, cụm công nghiệp dự kiến hoàn thành, đưa vào hoạt động trong quý IV; xây dựng Đề án phát triển đô thị thông minh, bảo đảm phù hợp với định hướng quốc gia và các quy định tại Nghị định số 269/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chung đô thị và nông thôn, gồm 6 quy hoạch chung đô thị trung tâm, 15 quy hoạch đô thị mới và 61 quy hoạch chung xã; tháo gỡ khó khăn, đôn đốc tiến độ các dự án nhà ở xã hội.

Đồng Tháp tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết chiến lược, đột phá của Bộ Chính trị, trọng tâm là Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tạo thêm động lực cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế.