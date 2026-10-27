Đồng Tháp: Thành lập Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng bộ các Cơ quan Đảng; các đồng chí Đảng ủy viên, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.

Trao quyết định thành lập 4 chi bộ trực thuộc.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Bình Phục, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã công bố quyết định thành lập Đảng ủy Cơ quan UBKT Tỉnh ủy, quyết định chỉ định Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành, UBKT Đảng ủy. Qua đó, đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.

Hội nghị cũng đã công bố các quyết định thành lập 4 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cơ quan UBKT tương ứng với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Cơ quan UBKT Tỉnh ủy. Đồng thời, Đảng ủy cũng công bố và trao quyết định chỉ định Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên đối với các chi bộ mới thành lập.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: Việc kiện toàn bộ máy và thành lập các chi bộ trực thuộc nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Đồng thời cam kết sẽ cùng tập thể chi ủy, đảng viên trong chi bộ phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.