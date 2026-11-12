Đồng Tháp: Thăm hỏi thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bị thương khi làm nhiệm vụ

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tháp Mười Nguyễn Thị Kim Thoại thăm hỏi, động viên ông Lê Văn Bé Chính. (Ảnh: HOÀNG KHA)

Việc thăm hỏi thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo địa phương đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, kịp thời động viên thành viên bị thương khi làm nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, trưa 11/11, ông Lê Văn Bé Chính được Tổ trưởng phân công đến nhà ông Huỳnh Phú Tân, sinh năm 1985, cùng ngụ tại địa phương, nhắc nhở việc hát karaoke lớn tiếng vào giờ nghỉ trưa.

Khi ông Chính vừa đến trước cửa nhà thì bị ông Tân từ trong nhà chạy ra, cầm hai micro đánh vào vùng đầu và mặt.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã cử Tổ công tác đến hiện trường khống chế, đưa người có liên quan về trụ sở để làm rõ vụ việc, đồng thời đưa ông Chính đến Bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp điều trị.

Công an xã đang làm việc với những người có liên quan, ghi nhận hiện trường và tiến hành các bước điều tra, làm rõ vụ việc.