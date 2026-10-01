Đồng Tháp: Tham gia Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2026

Theo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Đồng Tháp tham gia hội chợ với 4 gian hàng, tổng diện tích 36 m², nhằm trưng bày, giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, sản phẩm mới và các sản phẩm đặc trưng có tiềm năng phát triển của tỉnh.

Đồng Tháp tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP tại hội chợ khu vực phía Bắc năm 2026

Hội chợ diễn ra từ ngày 1 đến 7-10-2026 tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Phòng. Thông qua việc tham gia hội chợ, Đồng Tháp giới thiệu, quảng bá sản phẩm đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, người tiêu dùng và các đối tác tại khu vực phía Bắc; đồng thời hỗ trợ các chủ thể tìm kiếm đối tác, cơ hội mua bán hàng hóa, mở rộng thị trường và phát triển quan hệ hợp tác.

Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở công nghiệp nông thôn của tỉnh tiếp cận thị trường mới, nâng cao khả năng kết nối tiêu thụ sản phẩm, mở rộng sản xuất, kinh doanh và năng lực cạnh tranh.